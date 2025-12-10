Песков заявил, что возможная конфискация российских активов не останется без ответа

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Конфискация российских активов без ответа не останется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете "Известия".

По его словам, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия. Причем как для стран, так и для юридических или физических лиц.

Ранее стало известно, что Евросоюз может навсегда заблокировать активы РФ. По информации журналистов, ЕС нашел лазейку в договорах, согласно которой Брюсселю разрешено принимать меры без достижения единогласия в условиях "серьезных экономических потрясений". К таковым могут отнести якобы гибридные атаки России против Европы.

При этом СМИ отмечают, что до сих пор любая страна Евросоюза могла разрушить всю конструкцию антироссийских санкций ЕС и обеспечить России доступ к ее резервам, так как ограничительные меры необходимо было единогласно продлевать каждые 6 месяцев.