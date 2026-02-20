Долги за услуги ЖКХ в России могут начать взыскивать онлайн

Фото: depositphotos/zaktatyana

Правительство РФ готовит к 2028 году запуск цифровой платформы на базе ГИС ЖКХ, которая позволит взимать просроченную задолженность в режиме онлайн. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.



По словам депутата, утвержден план мероприятий, согласно которому до февраля 2028 года будет принят отдельный федеральный закон, закрепляющий правовые основы работы нового механизма. Платформа обеспечит информирование граждан о долгах и подготовку документов для их взыскания.

Якубовский подчеркнул, что речь не идет о появлении новых штрафов или санкций – изменится лишь способ взаимодействия. Он отметил, что сейчас процедура взыскания перегружена бумажным документооборотом, что затягивает рассмотрение дел у мировых судей. Перевод процесса в цифровой формат должен ускорить его и сделать прозрачнее, сократив издержки.

Уведомления о задолженности будут приходить в личные кабинеты на "Госуслугах", а заявления в суд станут подавать электронно, без использования бумаги.

Депутат отметил важность защиты прав добросовестных плательщиков. Система обязана гарантировать точность начислений и давать гражданам возможность быстро оспорить ошибку.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать изменения нормативного регулирования сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В пресс-службе кабмина отметили, что изменения необходимы для обеспечения сбалансированной тарифной политики и финансового оздоровления сферы.