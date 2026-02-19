Политолог Мухин: Зеленский тормозит переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Новый раунд переговоров по украинскому вопросу может пройти до конца февраля, заявили в Киеве. При этом участники встречи РФ, США и Украины, которая состоялась в Женеве 17–18 февраля, назвали диалог сложным, но продуктивным. Можно ли охарактеризовать переговоры в Швейцарии как серьезный шаг к мирному урегулированию и какие действия могут быть предприняты дальше, разбиралась Москва 24.
"Тяжелые, деловые"
Трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США прошли в одном из отелей Женевы 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а со стороны Штатов участие приняли зять лидера страны Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф. Украинскую делегацию представил глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
В первый день переговоры продлились около шести часов, во второй – порядка двух. Кроме того, Мединский провел отдельную закрытую встречу с украинской стороной, в которой участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, а также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
При этом в беседе с RT Мединский пошутил, что "мы остановились на Крещении Руси". Таким образом он упомянул высказывания некоторых зарубежных политиков, что помощник президента РФ устраивает на встречах по урегулированию конфликта "уроки истории".
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила журналистам о достижении значимого прогресса и договоренности продолжить совместную работу над мирным соглашением. В то же время западные СМИ отметили постепенный, но существенный прогресс в военной части переговоров, включая выработку ключевых условий прекращения огня.
Однако украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале назвал результаты диалога в Женеве недостаточными.
"Вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно", – заявил он, выразив надежду на следующий раунд уже в феврале.
При этом, по данным СМИ, на переговорах в Женеве были замечены главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, а также чиновники из Великобритании, Германии, Франции и Италии. Источник AFP уточнил, что представители государств прибыли в Швейцарию якобы для встреч только с американской и украинской сторонами.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Al Arabiya заявил, что Европа не должна участвовать в переговорном процессе, так как ранее продемонстрировала неспособность выполнять договоренности.
Официальной информации о договоренностях на прошедших встречах в Женеве нет. В то же время газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что на переговорах якобы обсуждается идея создания демилитаризованной зоны на востоке Украины. По данным издания, Киев настаивает в том числе на размещении международных миротворцев, поскольку в зоне проживают около 190 тысяч мирных жителей. Также рассматривается вариант создания гражданской администрации с участием представителей обеих стран.
В целом, по данным СМИ, стороны были сосредоточены на обсуждении "больших тем и больших компромиссов". Также источники утверждают, что никаких документов по итогам переговоров в Женеве не подписано.
По словам Зеленского, следующая встреча делегаций может пройти в том же месте. В МИД Швейцарии подтвердили готовность принять новый раунд при наличии желания сторон.
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 19 февраля отметил, что пока не будет анонсировать место очередной встречи. По его словам, информация будет опубликована, как только появится конкретика. В Белом доме тоже отказались от комментариев.
При этом британское издание The Economist сообщило, что РФ и США параллельно ведут два переговорных трека: один по Украине, второй – по экономическому сотрудничеству между Москвой и Вашингтоном. В последнем случае стороны якобы обсуждают возможность снятия санкций с России в обмен на масштабные экономические договоренности на сумму в 12 триллионов долларов.
Однако глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсетях назвал статью фейком. По его мнению, отмена санкций в итоге будет продиктована интересами самих Штатов, так как американский бизнес потерял из-за них более 300 миллиардов долларов.
Моменты принципов
По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, раз стороны фактически договорились о следующем раунде, значит, процесс идет достаточно позитивно.
"По понятным причинам никаких подробностей нет и не может быть, и это, как ни парадоксально, тоже положительный результат. Это свидетельствует о том, что стороны движутся в направлении мирного соглашения", – обратил внимание эксперт в разговоре с Москвой 24.
По информации Мухина, переговоры носили преимущественно военно-технический характер, но главная результативная часть заключалась в экономических вопросах. Причем не между Москвой и Киевом, а Москвой и Вашингтоном.
"Подробностей пока нет. Движение шло по семи направлениям, и понимание, насколько мне известно, было достигнуто", – добавил Мухин.
Однако в политическом плане украинская сторона в лице Зеленского фактически нейтрализовала результат переговоров, сделав ряд громких заявлений, убежден эксперт.
Предположить сроки достижения договоренностей невозможно, так как "деньги у инициаторов и стимуляторов конфликта пока не закончились", обратил внимание политолог.
"Пока средства выделяются, украинская сторона не заинтересована в достижении мирного соглашения", – заключил Мухин.
В то же время политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с Москвой 24 предположил, что следующая встреча делегаций произойдет в недалеком будущем.
"Можно говорить о серьезной активизации процесса, чего не было раньше, и о расширении его формата, учитывая, что Россия была представлена более масштабно. Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке, поскольку здесь проведена значительная подготовительная работа в ходе предыдущих раундов", – рассказал Кортунов.
По оценке эксперта, в ближайшем будущем можно ожидать новые обмены военнопленными, решения по деэскалации конфликта и гуманитарным аспектам.
Однако, по мнению эксперта, рассчитывать на прорыв в очень короткий срок не приходится. Это связано с тем, что позиции сильно расходятся и, даже если сохранится взятый темп с частыми раундами переговоров, потребуется немало времени для сближения позиций, заключил Кортунов.