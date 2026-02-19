Политолог Мухин: Зеленский тормозит переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Новый раунд переговоров по украинскому вопросу может пройти до конца февраля, заявили в Киеве. При этом участники встречи РФ, США и Украины, которая состоялась в Женеве 17–18 февраля, назвали диалог сложным, но продуктивным. Можно ли охарактеризовать переговоры в Швейцарии как серьезный шаг к мирному урегулированию и какие действия могут быть предприняты дальше, разбиралась Москва 24.

"Тяжелые, деловые"

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Чеснокова

Трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США прошли в одном из отелей Женевы 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а со стороны Штатов участие приняли зять лидера страны Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф. Украинскую делегацию представил глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В первый день переговоры продлились около шести часов, во второй – порядка двух. Кроме того, Мединский провел отдельную закрытую встречу с украинской стороной, в которой участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, а также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.





Владимир Мединский помощник президента РФ Как вы знаете, переговоры шли два дня. <...> Они были тяжелыми, но деловыми.

При этом в беседе с RT Мединский пошутил, что "мы остановились на Крещении Руси". Таким образом он упомянул высказывания некоторых зарубежных политиков, что помощник президента РФ устраивает на встречах по урегулированию конфликта "уроки истории".

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила журналистам о достижении значимого прогресса и договоренности продолжить совместную работу над мирным соглашением. В то же время западные СМИ отметили постепенный, но существенный прогресс в военной части переговоров, включая выработку ключевых условий прекращения огня.

Однако украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале назвал результаты диалога в Женеве недостаточными.

"Вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно", – заявил он, выразив надежду на следующий раунд уже в феврале.

При этом, по данным СМИ, на переговорах в Женеве были замечены главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, а также чиновники из Великобритании, Германии, Франции и Италии. Источник AFP уточнил, что представители государств прибыли в Швейцарию якобы для встреч только с американской и украинской сторонами.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Al Arabiya заявил, что Европа не должна участвовать в переговорном процессе, так как ранее продемонстрировала неспособность выполнять договоренности.





Сергей Лавров глава МИД РФ Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя места за столом переговоров, но с ней не о чем говорить.

Официальной информации о договоренностях на прошедших встречах в Женеве нет. В то же время газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что на переговорах якобы обсуждается идея создания демилитаризованной зоны на востоке Украины. По данным издания, Киев настаивает в том числе на размещении международных миротворцев, поскольку в зоне проживают около 190 тысяч мирных жителей. Также рассматривается вариант создания гражданской администрации с участием представителей обеих стран.

В целом, по данным СМИ, стороны были сосредоточены на обсуждении "больших тем и больших компромиссов". Также источники утверждают, что никаких документов по итогам переговоров в Женеве не подписано.

По словам Зеленского, следующая встреча делегаций может пройти в том же месте. В МИД Швейцарии подтвердили готовность принять новый раунд при наличии желания сторон.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 19 февраля отметил, что пока не будет анонсировать место очередной встречи. По его словам, информация будет опубликована, как только появится конкретика. В Белом доме тоже отказались от комментариев.

При этом британское издание The Economist сообщило, что РФ и США параллельно ведут два переговорных трека: один по Украине, второй – по экономическому сотрудничеству между Москвой и Вашингтоном. В последнем случае стороны якобы обсуждают возможность снятия санкций с России в обмен на масштабные экономические договоренности на сумму в 12 триллионов долларов.

Однако глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсетях назвал статью фейком. По его мнению, отмена санкций в итоге будет продиктована интересами самих Штатов, так как американский бизнес потерял из-за них более 300 миллиардов долларов.

Моменты принципов

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Чеснокова

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, раз стороны фактически договорились о следующем раунде, значит, процесс идет достаточно позитивно.

"По понятным причинам никаких подробностей нет и не может быть, и это, как ни парадоксально, тоже положительный результат. Это свидетельствует о том, что стороны движутся в направлении мирного соглашения", – обратил внимание эксперт в разговоре с Москвой 24.

По информации Мухина, переговоры носили преимущественно военно-технический характер, но главная результативная часть заключалась в экономических вопросах. Причем не между Москвой и Киевом, а Москвой и Вашингтоном.

"Подробностей пока нет. Движение шло по семи направлениям, и понимание, насколько мне известно, было достигнуто", – добавил Мухин.

Однако в политическом плане украинская сторона в лице Зеленского фактически нейтрализовала результат переговоров, сделав ряд громких заявлений, убежден эксперт.





Алексей Мухин генеральный директор Центра политической информации Это лишний раз подчеркивает, что именно Зеленский является тормозом на пути к мирному соглашению. В СМИ распространяются слухи и утечки с переговоров, но если начать их обсуждать, это может деструктивно влиять на процесс. Не нужно уподобляться Зеленскому, который, имея доступ к конфиденциальной информации, выносит ее на публику и тем самым вредит переговорам.

Предположить сроки достижения договоренностей невозможно, так как "деньги у инициаторов и стимуляторов конфликта пока не закончились", обратил внимание политолог.

"Пока средства выделяются, украинская сторона не заинтересована в достижении мирного соглашения", – заключил Мухин.

В то же время политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с Москвой 24 предположил, что следующая встреча делегаций произойдет в недалеком будущем.

"Можно говорить о серьезной активизации процесса, чего не было раньше, и о расширении его формата, учитывая, что Россия была представлена более масштабно. Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке, поскольку здесь проведена значительная подготовительная работа в ходе предыдущих раундов", – рассказал Кортунов.

По оценке эксперта, в ближайшем будущем можно ожидать новые обмены военнопленными, решения по деэскалации конфликта и гуманитарным аспектам.





Андрей Кортунов политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам По этим направлениям зафиксировано продвижение, что надо расценивать как позитивный знак. Что касается политического трека, здесь, судя по всему, сильно продвинуться не удалось – это тоже понятно, поскольку стороны практически заново стали обсуждать эту повестку. Трудно предположить, что сходу можно было бы достичь прорыва.

Однако, по мнению эксперта, рассчитывать на прорыв в очень короткий срок не приходится. Это связано с тем, что позиции сильно расходятся и, даже если сохранится взятый темп с частыми раундами переговоров, потребуется немало времени для сближения позиций, заключил Кортунов.

