17 февраля, 09:55

Политика

Члены делегации России прибыли в Женеву на переговоры по Украине

Фото: ТАСС/Алена Федина

Члены российской делегации прибыли в Женеву на трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине, передает РИА Новости.

В число переговорщиков от Москвы вошли помощник президента РФ, и глава переговорной группы Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, а также начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Уточняется, что кортеж автомобилей с членами делегации уже прибыл в отель перед началом переговоров.

Кроме того, в Женеву прилетел самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Бизнес-джет Bombardier Global 7500 приземлился в аэропорту города в 09:55 по московскому времени.

Третий раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдет 17–18 февраля. Ожидается, что консультации состоятся в закрытом режиме, а для СМИ будет организован пресс-центр напротив отеля InterContinental.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что в ходе переговоров будут обсуждаться основные вопросы, в том числе территориальные. СМИ также утверждали, что на встрече будет поднята тема энергетического перемирия.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп назвал предстоящую встречу важным дипломатическим событием. Однако он добавил, что переговоры будут "простыми".

Вопрос территорий обсудят на трехсторонней встрече России, США и Украины в Женеве

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

