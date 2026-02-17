Форма поиска по сайту

17 февраля, 10:09

Политика

Атаки по гражданским объектам РФ усилились на фоне переговоров по Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Атаки по российским гражданским объектам усилились на фоне переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в Женеве. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что переговорный процесс сопровождается прогнозируемым обострением.

"В то время, когда делегации трех стран направлялись в Женеву на переговоры, ВСУ отправили полторы сотни БПЛА для нанесения ударов по гражданским объектам, главным образом, в южных регионах России", – написал дипломат в телеграм-канале.

В частности, два человека получили ранения из-за падения вражеского беспилотника в поселке Ильском Краснодарского края. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается медпомощь. Кроме того, в Севастополе в результате атаки украинских беспилотников пострадал ребенок.

Всего дежурные силы ПВО в ночь на 17 февраля перехватили и сбили 151 украинский БПЛА над регионами России. В том числе 38 БПЛА уничтожили над Крымом, 18 – над Краснодарским краем, 11 – над Калужской области, 4 – над Брянской областью, 1 – над Курской областью, 50 – над акваторией Черного моря и 29 – над акваторией Азовского моря.

Третий раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдет 17–18 февраля. Ожидается, что консультации состоятся в закрытом режиме. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что в ходе переговоров будут обсуждаться основные вопросы, в том числе территориальные.

Вопрос территорий обсудят на трехсторонней встрече России, США и Украины в Женеве

