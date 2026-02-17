Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали из-за падения украинского БПЛА в поселке Ильском Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Пострадавшие были госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также в результате происшествия повреждения получили четыре частных дома. В двух из них произошло возгорание.

На месте ЧП работают специалисты экстренных служб и пожарные расчеты.

Ранее мирный житель пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в больницу Белгорода. Кроме того, в регионе были зафиксированы серьезные повреждения среди объектов энергетической инфраструктуры.