03:11Происшествия
Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два человека пострадали из-за падения украинского БПЛА в поселке Ильском Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.
Пострадавшие были госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также в результате происшествия повреждения получили четыре частных дома. В двух из них произошло возгорание.
На месте ЧП работают специалисты экстренных служб и пожарные расчеты.
Ранее мирный житель пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в больницу Белгорода. Кроме того, в регионе были зафиксированы серьезные повреждения среди объектов энергетической инфраструктуры.