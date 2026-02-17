Вакцинацию от ВПЧ планируют включить в национальный календарь прививок

Фото: depositphotos/Nikodash

Вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют включить в национальный календарь прививок. К 2027 году она должна стать бесплатной для россиян. Об этом в интервью РИА Новости сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов.

Он отметил, что включение вакцины против ВПЧ в национальный календарь – это важный шаг, потому что речь идет о профилактике онкологических заболеваний. По его словам, в данный момент этот вопрос находится на финальной стадии.

Власов подчеркнул, что государство подтвердило приоритет этого направления, и сейчас важно довести процесс до практической реализации без задержек.

Ранее академик РАН, президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Рогачева Александр Румянцев назвал пять вакцин, способных продлить жизнь пожилым людям. Речь идет о вакцинации от таких заболеваний, как грипп, пневмококк, гемофильная палочка, ветрянка и вирус папилломы.