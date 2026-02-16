Собянин: в Москве появится кластер по производству аккумуляторных батарей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин, глава МЧС РФ Александр Куренков и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев осмотрели ход возведения двух заводов по производству аккумуляторных батарей на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в Краснопахорском районе ТиНАО.

По словам мэра столицы, производство аккумуляторов призвано покрыть около две трети потребности отечественного рынка. Процесс будет основан на российском оборудовании, а в дальнейшем там локализуют и все комплектующие. Как отметил Собянин, в этот процесс будут включены десятки предприятий по всей стране.

Кроме того, на будущих объектах появится около 2 тысяч рабочих мест. Само производство будет экологическим местом и на 95% автоматизируемым.

Собянин также поблагодарил "Росатом" и Куренкова за участие в разработке специальных технических условий.

"Все это приходится разрабатывать с нуля. Как у нас это бывает, завод построить иногда легче, чем разработать технические условия. Но с помощью Александра Вячеславовича, непосредственно в таком в ручном режиме, эти задачи, надеюсь, тоже будут решены", – сказал он.

В свою очередь, Куренков подчеркнул, что перед Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ стоит задача по разработке требований к таким новым предприятиям. Лихачев назвал столицу крупнейшим потребителем электроэнергии, транспортных и коммунальных услуг, а также двигателем инновационного прогресса.

"Мы благодарны и за наши договоренности по сбыту дальнейшей продукции – она обеспечивается здесь правительством Москвы, предприятиями Москвы, – и за вклад в создание этого уникального производства", – добавил он.

Лихачев отметил, что "Росатом" вкладывает в проект свои лучшие технологии.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, крупнейший в стране кластер по производству систем накопления электроэнергии строится на площади более 34 гектаров. К 2030 году он обеспечит почти 70% потребности российского рынка.

В настоящее время около 35% стоимости электротранспорта составляет тяговый аккумулятор. Локализация производства на площадке "Красная Пахра" поможет уменьшить себестоимость и увеличить экономическую привлекательность электротранспорта. Более того, расширение производства литий-ионных аккумуляторов поспособствует росту экспортного потенциала экономики РФ и развитию новых технологий.

В сентябре 2023 года ГУП "Мосгортранс" и ООО "Рэнера" подписали офсетное соглашение по возведению завода по производству ячеек, модулей, паков и стационарных систем на основе литий-ионных ячеек в "Красной Пахре". В рамках договора столичное правительство гарантирует закупку тяговых аккумуляторов для электробусов, автомобилей "Москвич" и речных электросудов в течение 6 лет.

При этом "Росатом" должен предоставить заводу современное оборудование, обеспечить его запуск и дальнейшую работу. Благодаря мощностям нового предприятия удастся производить 18 миллионов аккумуляторных ячеек. На данный момент готовность объекта оценивается в примерно 85%. Производство могут запустить уже в сентябре этого года.

Для строительства второго предприятия – завода по производству литий-ионных аккумуляторов ООО "Инэсис" – город выделил участок площадью 14 гектаров. Его площадь составит 62 тысячи квадратных метров, а мощности завода позволят создавать около 15 миллионов ячеек в год. Готовность второго объекта составляет около 32%. Его запуск планируется в декабре текущего года.

Всего два завода смогут производить до 33 миллионов аккумуляторных ячеек. Их общая площадь будет достигать 200 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проекты превысят 105 миллиардов рублей.

В 2025 году в Москве возвели около 40 промышленно-производственных объектов общей площадью свыше 410 тысяч квадратных метров. При этом большинство сооружений построили инвесторы – более 30 зданий. Строительство новых предприятий стало возможным благодаря столичной поддержке.

