Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 19:17

Мэр Москвы

Собянин: в Москве появится кластер по производству аккумуляторных батарей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин, глава МЧС РФ Александр Куренков и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев осмотрели ход возведения двух заводов по производству аккумуляторных батарей на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в Краснопахорском районе ТиНАО.

По словам мэра столицы, производство аккумуляторов призвано покрыть около две трети потребности отечественного рынка. Процесс будет основан на российском оборудовании, а в дальнейшем там локализуют и все комплектующие. Как отметил Собянин, в этот процесс будут включены десятки предприятий по всей стране.

Кроме того, на будущих объектах появится около 2 тысяч рабочих мест. Само производство будет экологическим местом и на 95% автоматизируемым.

Собянин также поблагодарил "Росатом" и Куренкова за участие в разработке специальных технических условий.

"Все это приходится разрабатывать с нуля. Как у нас это бывает, завод построить иногда легче, чем разработать технические условия. Но с помощью Александра Вячеславовича, непосредственно в таком в ручном режиме, эти задачи, надеюсь, тоже будут решены", – сказал он.

В свою очередь, Куренков подчеркнул, что перед Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ стоит задача по разработке требований к таким новым предприятиям. Лихачев назвал столицу крупнейшим потребителем электроэнергии, транспортных и коммунальных услуг, а также двигателем инновационного прогресса.

"Мы благодарны и за наши договоренности по сбыту дальнейшей продукции – она обеспечивается здесь правительством Москвы, предприятиями Москвы, – и за вклад в создание этого уникального производства", – добавил он.

Лихачев отметил, что "Росатом" вкладывает в проект свои лучшие технологии.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, крупнейший в стране кластер по производству систем накопления электроэнергии строится на площади более 34 гектаров. К 2030 году он обеспечит почти 70% потребности российского рынка.

В настоящее время около 35% стоимости электротранспорта составляет тяговый аккумулятор. Локализация производства на площадке "Красная Пахра" поможет уменьшить себестоимость и увеличить экономическую привлекательность электротранспорта. Более того, расширение производства литий-ионных аккумуляторов поспособствует росту экспортного потенциала экономики РФ и развитию новых технологий.

В сентябре 2023 года ГУП "Мосгортранс" и ООО "Рэнера" подписали офсетное соглашение по возведению завода по производству ячеек, модулей, паков и стационарных систем на основе литий-ионных ячеек в "Красной Пахре". В рамках договора столичное правительство гарантирует закупку тяговых аккумуляторов для электробусов, автомобилей "Москвич" и речных электросудов в течение 6 лет.

При этом "Росатом" должен предоставить заводу современное оборудование, обеспечить его запуск и дальнейшую работу. Благодаря мощностям нового предприятия удастся производить 18 миллионов аккумуляторных ячеек. На данный момент готовность объекта оценивается в примерно 85%. Производство могут запустить уже в сентябре этого года.

Для строительства второго предприятия – завода по производству литий-ионных аккумуляторов ООО "Инэсис" – город выделил участок площадью 14 гектаров. Его площадь составит 62 тысячи квадратных метров, а мощности завода позволят создавать около 15 миллионов ячеек в год. Готовность второго объекта составляет около 32%. Его запуск планируется в декабре текущего года.

Всего два завода смогут производить до 33 миллионов аккумуляторных ячеек. Их общая площадь будет достигать 200 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проекты превысят 105 миллиардов рублей.

В 2025 году в Москве возвели около 40 промышленно-производственных объектов общей площадью свыше 410 тысяч квадратных метров. При этом большинство сооружений построили инвесторы – более 30 зданий. Строительство новых предприятий стало возможным благодаря столичной поддержке.

Собянин, Куренков и Лихачев осмотрели строящийся производственный кластер

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика