Возобновление транзита российской нефти через Хорватию в Венгрию ожидается в марте

Венгерская нефтегазовая компания MOL прогнозирует, что первые объемы российской нефти, предназначенные для Венгрии и Словакии в обход украинского участка трубопровода "Дружба", могут поступить уже в марте. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сырье будет доставляться танкерами в хорватский порт Омишаль, расположенный на острове Крк. Оттуда нефть пойдет по Адриатическому трубопроводу (JANAF) на нефтеперерабатывающие заводы MOL.

При этом транспортировка по этому маршруту займет больше времени из-за морских перевозок. Ожидается, что первые партии прибудут в порт Омишаль в начале марта, и потребуется еще от 5 до 12 дней, чтобы доставить сырье на НПЗ компании.

Параллельно с организацией новых поставок MOL обратилась к министерству энергетики Венгрии с запросом о возможности использования государственного стратегического резерва. Компания просит рассмотреть выделение 250 тысяч тонн нефти на случай, если Украина продолжит блокировать транзит по южной ветке "Дружбы".

В то же время в MOL подчеркнули, что текущая ситуация не является критической: заводы компании обеспечены сырьем, а работа идет в штатном режиме. Совокупных стратегических запасов нефти в Венгрии и Словакии достаточно для покрытия потребностей в течение 90 дней.

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" были приостановлены в начале февраля 2026 года. Однако СМИ отмечали, что значительное сокращение объема поставок началось еще в январе.

В связи с этим Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти, доставленной морским путем. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто подчеркнул, что поставки по нефтепроводу "Дружба" были прекращены по политическим причинам.