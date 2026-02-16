Форма поиска по сайту

16 февраля, 20:43

Происшествия

Суд в Чечне отменил приговор Мусаевой по делу о дезорганизации деятельности колонии

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Верховный суд Чечни аннулировал вердикт по делу жены экс-судьи Сайди Янгулбаева – Заремы Мусаевой, обвиняемой в дезорганизации работы исправительного учреждения. Об этом в беседе с ТАСС сообщил ее адвокат Александр Савин.

Юрист объяснил, что изначально они направляли ходатайство о полной отмене приговора и оправдании его подопечной, однако прокурор выступил против.

"Но после моего выступления в прениях он согласился с доводами и также попросил отменить обвинительный приговор и рассмотреть дело вновь", – добавил Савин.

По его словам, суд отменил предыдущее решение, но оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу, продлив арест до 5 марта.

Мусаеву задержали в 2022 году в Нижнем Новгороде и доставили в Грозный как свидетеля по делу о мошенничестве, возбужденному в 2019-м. Спустя время в отношении нее было заведено дело о применении насилия против сотрудника полиции во время допроса. В связи с этим в июле 2023 года ее приговорили к 5,5 года колонии.

В сентябре 2023-го Верховный суд Чечни уменьшил этот срок на 6 месяцев, а в марте 2024 года Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске смягчил решение суда до 4 лет и 9 месяцев колонии. В ноябре она стала подозреваемой по новому делу – о применении насилия в отношении сотрудника колонии.

В результате в августе 2025-го Шалинский суд назначил Мусаевой 3 года и 11 месяцев колонии-поселения.

судыпроисшествиярегионы

