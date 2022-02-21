Чучело Масленицы сожгут на ВДНХ 22 февраля 2026 года

16 февраля в столице началась Масленая неделя в рамках проекта "Зима в Москве". Попробовать блины с разнообразными начинками можно как на главных площадках города, так и в более отдаленных округах. Куда отправиться за праздничным настроением – в материале Москвы 24.

За вкусными начинками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Фестиваль "Масленица" пройдет в рамках проекта "Зима в Москве" почти на 30 городских локациях.

Центральной площадкой стал Тверской бульвар, где гостям предлагают широкий выбор блинов – от классических со сметаной до авторских вариантов. Ажурные каравайцы с вареньем, сгущенкой или яблочным соте оказались хитами фестиваля. А самым популярным блюдом посетители признали блин с семгой, лососем и руколой. Для любителей сытной еды работают гриль-станции с шашлыком по-крымски, морепродуктами и бургерами, а согреться в праздничные дни можно таежным чаем, сбитнем или ромашковым чаем с чабрецом.

На площади Революции гости смогут попробовать пышные оладьи, сырники с вареньем из малины и шоколадную колбасу – десерт, знакомый многим с детства. Также всем желающим предлагают собрать блин на свой вкус: сладкий с карамелью или ветчину и моцареллу.

На Тверской площади в меню – блины-десерты с бананом, сливками и ванильным мороженым, а также апельсином и медом, и еще вариант – тыквенный с орехами. Представлены и необычные решения: гости фестиваля могут попробовать свекольные "Селедка в шубе" и "Аппетитные" с соленым огурцом, бужениной и свекольным песто. Среди напитков – какао "Карамелька", латте с каштаном и безалкогольная медовуха.

В Столешникове переулке получится ощутить европейскую атмосферу: здесь подают хрустящие ванильные трубочки, вафли "Капризная принцесса", яблоки в карамели и блины с вареньем из сосновых шишек. Завершить гастрономическую прогулку можно горячим шоколадом, капучино с лавандой или сбитнем на пихте.

Угощения к Масленице предоставят и в других округах Москвы. Например, в меню на Митинской улице к блинам предлагают такие начинки, как картофель с селедкой, семга и сыр, а также шоколад и орехи. На улице Хачатуряна в приоритете классика: блины со сметаной, пончики и медовый сбитень. В Гольянове представлены как традиционные начинки, так и авторские позиции – "Купеческий", "Богатырь", "Заморский" с пепперони, блин-хачапури и блин-ватрушка, а дополнить трапезу можно шашлыком.

В парке "Бригантина" угощение готовят по оригинальным рецептам – с щучьей икрой, крымской лавандой, красной рыбой или творожным кремом, а также десерт с пломбиром и апельсиновым соусом. Среди напитков – крымский чай и какао с зефиром. На пересечении улиц Сухонской и Молодцова подают блины с томленой говядиной и халапеньо, семгой, шашлыком, а также сладкие – с хурмой, яблочным припеком и мороженым.

Гуляй, широкая Масленица

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Традиционный праздник пройдет и на ВДНХ. Сюда с 17 по 20 февраля Государственный музей-заповедник Л. Н. Толстого приглашает детей на интерактивную программу "Масленичные истории". Юные гости узнают о традициях праздника, значении каждого дня тематической недели и о том, как провожали зиму в семье Толстых. Завершится встреча мастер-классом по созданию куклы-Масленицы. Подробности о сеансах и участии доступны на сайте.

В свою очередь, гулянья на "Городской ферме" продлятся с 20 по 22 февраля. Гостей ждут уличные забавы, творческие мастер-классы, традиционные угощения и встречи с обитателями фермы. Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы 22 февраля в 17:00. Актуальная программа и билеты – на сайте.

У павильона № 1 "Центральный" 21 и 22 февраля с 12:00 до 20:00 для детей подготовили кукольные спектакли, мультфильмы, викторины и конкурсы. В течение дня по площади будут гулять ходулисты и коробейники, работать игровые станции, а гостей удивят шоу силачей и праздничное шествие с Масленицей-каруселью под народные песни. Также ожидается выступление фолк-групп Shoo, "Стерео Коромысло" и "Видеоигры", а завершит вечер диджей-сет.

21 и 22 февраля в кинопарке "Москино" пройдут гулянья с насыщенной программой. На ярмарочной площади гостей ждут хороводы, народные песни, чаепитие с баранками, а также интерактивные представления об истории праздника в 14:00 и 16:00. В павильоне "Анимация" можно будет расписать деревянные обереги и фигурки жаворонков, создать традиционную птицу-свистульку и обрядовую куклу-мотанку. На площадках "Уездный город" и "Ковбойский городок" развернутся народные забавы: бои подушками и надувными мечами, метание валенок, городки и состязания с ухватом и горшками.

С 17 по 22 февраля на Болотной площади в арт-павильоне "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве" получится не только попробовать блины, но и познакомиться с товарами локальных брендов в русском стиле: одеждой с традиционными орнаментами, аксессуарами, украшениями из дерева и камня, текстилем с вышивкой, деревянными игрушками и сувенирами. Также организаторы приглашают на мастер-классы, например, узнать о традициях русского чаепития.