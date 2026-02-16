Силы ПВО уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России за 4 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 вражеский беспилотник, обнаруженный в воздушном пространстве нескольких регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Налеты дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) фиксировались в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

В частности, 9 БПЛА сбили над акваторией Азовского моря. Еще по 6 нейтрализовали над Крымом и Черным морем.

В этот же период ВСУ направляли беспилотники на Севастополь. Средства ПВО уничтожили по меньшей мере 5 аппаратов, обнаруженных над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес. Об ущербе и пострадавших не сообщалось.

Также украинские военные сбросили две управляемые авиабомбы на участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области. В результате асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. При этом за медпомощью никто не обращался.