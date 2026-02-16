Загруженность столичных дорог достигла 10 баллов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Загруженность столичных дорог достигла максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс Пробки".

В частности, заторы наблюдаются на Третьем транспортном (ТТК) и Садовом кольце, вылетных магистралях и на некоторых участках внутренней и внешней сторон МКАД. Согласно прогнозу платформы, улучшение ситуации ожидается к 21:00.

В свою очередь, столичный Дептранс утверждает, что заторы в городе оцениваются в 9 баллов, а средняя скорость движения составляет 21 километр в час.

На движение в том числе повлияли застрявшие фуры на участках:



съезда на шоссе Энтузиастов в направлении области на внутренней стороне МКАД;

29-го километра внутренней стороны МКАД;

МСД в районе Сабуровского моста по направлению к улице Кантемировской;

МСД в районе улицы Лосиноостровской по направлению к Щелковскому шоссе;

60-го и 19-го километров внешней стороны МКАД;

53-го километра внутренней стороны МКАД.

В связи с этим водителям грузовиков советуют учитывать погодные условия при планировании маршрута, оставлять больше времени на дорогу и избегать перегрузки автомобиля.

В свою очередь, обычных автовладельцев призывают по возможности отказаться от поездок на личном авто или перенести их на более позднее время, например после 20:30.

В настоящее время в Москве и области продолжают бушевать снегопады и метели, вызванные балканским циклоном "Вивиан". Наиболее сильные осадки могут принести до 5 сантиметров снега.

Прогнозируется, что непогода утихнет только к ночи вторника, 17 февраля. На время ее действия в столичном регионе введен оранжевый уровень опасности.

Также в столице была скорректирована работа городской системы теплоснабжения. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий ЖКХ, аварийно-диспетчерских служб и инженерных компаний.

