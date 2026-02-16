Аналитик Малышкин: мошенники обманывают жертв под видом обхода замедления Telegram

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

В Telegram распространяются каналы и чат-боты, предлагающие загрузить обновления, прокси-сервисы или VPN-решения, которые якобы помогут обойти замедления и блокировки мессенджера. За этим скрываются мошенники, предупредил в беседе с RT аналитик центра мониторинга киберугроз "Спикател" Роман Малышкин.

Эксперт порекомендовал пользователям соблюдать осторожность, так как эти файлы могут содержать вредоносное ПО, способное похищать данные с устройства. Кроме того, ввод кодов подтверждения в непроверенных ботах может предоставить злоумышленникам несанкционированный доступ к аккаунту.

Преступники постоянно используют актуальные темы для своих легенд, хотя их мотивы остаются прежними – завладеть учетными данными или банковскими картами, подчеркнул специалист.

"Чтобы защититься от подобных схем, нужно очень внимательно относиться к ссылкам, по которым вам предлагается перейти; запретить добавлять вас в группы без вашего разрешения; установить двухфакторную аутентификацию и облачный пароль", – посоветовал киберэксперт.

Роскомнадзор (РКН) ранее указывал, что продолжит ограничивать доступ к Telegram на территории России из-за несоблюдения сервисом законодательства. Позднее депутат Госдумы Сергей Боярский упомянул о ведущихся переговорах между РКН и руководством мессенджера. Он отметил, что не все запрошенные федеральной службой материалы удаляются, что, по его мнению, странно.

Парламентарий заявил, что для улучшения взаимодействия и снятия ограничений сервису необходимо предпринять дополнительные шаги. При этом он подчеркнул, что, в отличие от WhatsApp (принадлежащего Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), Telegram не полностью игнорирует обращения РКН. В самом Роскомнадзоре заявили, что пока ничего не могут добавить по этому поводу.