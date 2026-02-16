Студенты столичных колледжей научат москвичей печь блины на Масленицу

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

С 16 по 21 февраля в московских колледжах состоятся праздничные мероприятия, посвященные Масленице. Учащиеся вместе с наставниками будут печь блины, создавать технологичные сувениры, проводить викторины, театральные постановки и спортивные состязания. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Например, в Московском образовательном комплексе "Запад" на Воробьевых горах гости в течение праздничной недели смогут попробовать восемь видов блинов и два традиционных напитка – безалкогольный сбитень и медовуху.

В зоне мастер-класса каждый желающий сможет самостоятельно украсить и начинить блин вместе со студентами-поварами. В первый день мероприятия, 18 февраля, посетители получат комплимент – свежеиспеченный блин на выбор.

В эту же дату студенты колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 организуют Масленицу с мастер-классами по 3D-печати браслетов и другими технологическими активностями.

Также будут работать площадки колледжа связи № 54 имени П. М. Вострухина, Московского образовательного комплекса "Запад", технологического колледжа № 24 и колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 с занятиями по кулинарии, парикмахерскому искусству, визажу и народным играм. Для участия в ряде мероприятий требуется регистрация.

20 февраля в политехническом колледже имени П. А. Овчинникова состоится творческий хакатон по разработке эскиза масленичного чучела и мастер-класс по созданию солнца из проволоки в технике wire wrap (от английского – "проволока" и "скручивать". – Прим. ред.). Вход на мероприятие будет свободным.

Технологический колледж № 21 посвятит Масленице целую неделю. 17 и 18 февраля пройдут шуточные постановки, 19 февраля состоятся открытые уличные гулянья с конкурсом костюмов, мастер-классами по раскрашиванию керамических фигур, выжиганию по дереву и изготовлению подвески "Солнышко".

Гости смогут приобрести изделия, созданные студентами с ограниченными возможностями здоровья, а также угоститься традиционными русскими блинами на полевой кухне проекта "Московское долголетие".

21 февраля колледж информационных технологий "ИТ. Москва" проведет день открытых дверей в формате праздничных гуляний с конкурсами, играми, мастер-классами по графическому дизайну, практическими занятиями по ИТ и киберспорту. Для участия требуется регистрация.

В Масленую неделю в колледжах также пройдут благотворительные акции. Средства, собранные на ярмарках при продаже блинов, сладостей и поделок, будут направлены в фонды "Старость в радость" и "Ты ему нужен".

Студенты колледжа сферы услуг № 10 испекут блины и устроят праздник для маленьких пациентов Морозовской детской городской клинической больницы.

"Масленица – это прекрасный повод подарить детям радость и тепло. Мы угостим их блинами и повеселимся вместе. Если после праздника у ребят остается улыбка, значит, все было не зря", – поделился первокурсник Александр Сатин.

В Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" 19 февраля состоится конкурс в формате выставки столов – "Широкая Масленица". Студенты приготовят традиционные блюда: блины с припеком, медовые пряники, сырники, ватрушки и рыбные кулебяки, а также ароматные чаи и сбитень.

В финансовом колледже № 35 педагоги проведут мастер-класс по изготовлению масленичной куклы и расскажут о народных традициях. В медицинском колледже № 2 праздник отметят блинной викториной, выступлением студенческой театральной студии, мастер-классами по созданию кукол из хлопка и росписи деревянных ложек.

Фестиваль "Масленица" будет идти в Москве до 22 февраля. Жители и гости столицы могут отметить праздник на 30 площадках города. Особенностью фестиваля стало его оформление в национальном стиле, включающее более 300 оригинальных кукол и декорации в виде лошадей, пряников и леденцов.

Основной площадкой стал Тверской бульвар, где можно попробовать как классические блины со сметаной, так и авторские. Там представят блины с разнообразными начинками.

