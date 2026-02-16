16 февраля, 17:48 (обновлено 16.02.2026 18:12)Происшествия
Цистерна с сжиженным газом загорелась на окраине Махачкалы
Фото: телеграм-канал "112"
Цистерна с сжиженным газом загорелась на окраине Махачкалы, сообщила пресс-служба МЧС по Дагестану.
Возгорание произошло в поселке Новый Хушет. На место ЧП оперативно прибыли 63 сотрудника и 19 единиц техники от РСЧС, из которых 26 человек и 7 единиц – от МЧС.
Они ликвидировали пожар и обнаружили тело погибшего мужчины. В настоящее время ведется работа по установлению его личности.
Прокуратура Дагестана, в свою очередь, поставила на контроль выявление обстоятельств возгорания. Специалисты ведомства установят причины произошедшего, дадут оценку соблюдению требований пожарной и промышленной безопасности.
"По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования", – говорится в сообщении прокуратуры региона в телеграм-канале.
