16 февраля, 17:48 (обновлено 16.02.2026 18:12)

Происшествия

Цистерна с сжиженным газом загорелась на окраине Махачкалы

Фото: телеграм-канал "112"

Цистерна с сжиженным газом загорелась на окраине Махачкалы, сообщила пресс-служба МЧС по Дагестану.

Возгорание произошло в поселке Новый Хушет. На место ЧП оперативно прибыли 63 сотрудника и 19 единиц техники от РСЧС, из которых 26 человек и 7 единиц – от МЧС.

Они ликвидировали пожар и обнаружили тело погибшего мужчины. В настоящее время ведется работа по установлению его личности.

Прокуратура Дагестана, в свою очередь, поставила на контроль выявление обстоятельств возгорания. Специалисты ведомства установят причины произошедшего, дадут оценку соблюдению требований пожарной и промышленной безопасности.

"По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования", – говорится в сообщении прокуратуры региона в телеграм-канале.

Ранее грузовой автомобиль МАЗ загорелся на автозаправке в поселке Солнечном Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. Огонь охватил 150 квадратных метров.

В тушении участвовали 20 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники, которым удалось быстро ликвидировать пламя. В результате инцидента пострадали два человека. Их оперативно доставили в медучреждение.

происшествияпожаррегионы

