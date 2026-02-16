Сексолог Миллер: тяжелая надбровная дуга у мужчины может отпугивать женщин

Фото: 123RF.com/tverdohlib

Мужчины высокого роста кажутся многим женщинам наиболее привлекательными. При этом тяжелая надбровная дуга может отталкивать девушек, якобы намекая на потенциально агрессивный характер. Об этом Москве 24 рассказала сексолог, психолог Александра Миллер.

Ранее ученые провели исследование, которое показало, что девушек репродуктивного возраста больше привлекают представители противоположного пола с V-образной фигурой. При этом женщины в постменопаузе чаще обращают внимание на мужчин с бородой. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что растительность на лице воспринимается ими как признак зрелости и социального статуса.

Сексолог отметила, что исследования в области эволюционной психологии показывают, что существуют универсальные параметры мужской привлекательности, которые в целом действуют на женщин как магниты.





Александра Миллер сексолог, психолог В первую очередь наш мозг – жуткий педант. Он обожает симметричные лица. Потому что асимметрия часто бывает следствием болезней, травм или генетических сбоев. Так что идеально симметричное лицо на подсознательном уровне считывается как "знак качества".

Кроме того, женщин априори привлекают высокий рост и широкие плечи, потому как это древний маркер физической силы и способности постоять за себя и потомство, добавила эксперт.

Соотношение плеч и талии также действительно имеет свое значение. Знаменитый V-образный силуэт – широкие плечи, узкая талия – сигнализирует о хорошей физической форме и гормональном здоровье, отметила Миллер.

"При этом интересно, что слишком брутальная "квадратная" челюсть и тяжелая надбровная дуга, которые часто считаются одними из параметров маскулинности, могут отталкивать женщин. Они намекают на избыток тестостерона, который часто коррелирует с агрессией и нежеланием растить детей", – пояснила эксперт.

В этом случае борода как раз способна "докрутить образ" и сделать сурового "мачо" чуточку мягче. Одновременно с этим юноша благодаря ей может стать визуально более мужественным, подчеркнула Миллер.

"Получается, что мужская привлекательность – это своего рода конструктор. Однако важно учитывать, что вкусы у всех разные", – добавила эксперт.

Главный секрет не в том, что "написано" у мужчины на лице, а в том, как он заставляет женщину чувствовать себя рядом с ним, заключила она.

