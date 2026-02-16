Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 17:33

Общество
Главная / Новости /

Сексолог Миллер: тяжелая надбровная дуга у мужчины может отпугивать женщин

Сексолог рассказала, какие мужские черты наиболее привлекательны для женщин

Фото: 123RF.com/tverdohlib

Мужчины высокого роста кажутся многим женщинам наиболее привлекательными. При этом тяжелая надбровная дуга может отталкивать девушек, якобы намекая на потенциально агрессивный характер. Об этом Москве 24 рассказала сексолог, психолог Александра Миллер.

Ранее ученые провели исследование, которое показало, что девушек репродуктивного возраста больше привлекают представители противоположного пола с V-образной фигурой. При этом женщины в постменопаузе чаще обращают внимание на мужчин с бородой. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что растительность на лице воспринимается ими как признак зрелости и социального статуса.

Сексолог отметила, что исследования в области эволюционной психологии показывают, что существуют универсальные параметры мужской привлекательности, которые в целом действуют на женщин как магниты.

В первую очередь наш мозг – жуткий педант. Он обожает симметричные лица. Потому что асимметрия часто бывает следствием болезней, травм или генетических сбоев. Так что идеально симметричное лицо на подсознательном уровне считывается как "знак качества".
Александра Миллер
сексолог, психолог

Кроме того, женщин априори привлекают высокий рост и широкие плечи, потому как это древний маркер физической силы и способности постоять за себя и потомство, добавила эксперт.

Соотношение плеч и талии также действительно имеет свое значение. Знаменитый V-образный силуэт – широкие плечи, узкая талия – сигнализирует о хорошей физической форме и гормональном здоровье, отметила Миллер.

"При этом интересно, что слишком брутальная "квадратная" челюсть и тяжелая надбровная дуга, которые часто считаются одними из параметров маскулинности, могут отталкивать женщин. Они намекают на избыток тестостерона, который часто коррелирует с агрессией и нежеланием растить детей", – пояснила эксперт.

В этом случае борода как раз способна "докрутить образ" и сделать сурового "мачо" чуточку мягче. Одновременно с этим юноша благодаря ей может стать визуально более мужественным, подчеркнула Миллер.

"Получается, что мужская привлекательность – это своего рода конструктор. Однако важно учитывать, что вкусы у всех разные", – добавила эксперт.

Главный секрет не в том, что "написано" у мужчины на лице, а в том, как он заставляет женщину чувствовать себя рядом с ним, заключила она.

Ранее руководитель международного брачного агентства Татьяна Тасуева отметила, что для создания семьи лучше всего подходят "ботаники". Они более надежные, поэтому нравятся тем, кому нужна стабильность, спокойствие и честность. Чаще всего их выбирают более молодые девушки, от 25 до 35 лет, которые хотят замуж, семью.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика