Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 18:12

Политика

Российские маркетплейсы могут ввести идентификацию покупателей по биометрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российское правительство обсуждает с маркетплейсами и рынком возможность введения единой биометрической системы (ЕБС) при идентификации покупателей. Об этом заявил вице-премьер – руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

"На сегодняшний день мы понимаем, кто является продавцом товаров, нужно в том числе и внедрять в практику регуляторные правила, связанные с необходимостью идентификации покупателя в случае приобретения товаров определенной категории, связанной с безопасностью, товаров "18+", – цитирует его ТАСС.

В качестве одного из механизмов идентификации кабмин предложил ЕБС, при которой покупатель может быть идентифицирован через изображение лица или отпечаток пальца.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" выступили с инициативой о создании единой цифровой паспортной карты как документа, удостоверяющего личность. Они считают, что такой шаг позволит повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг, сократит временные затраты граждан на их получение и снизит количество подделок.

При этом концепция введения пластиковой карты с электронным чипом в качестве удостоверения личности была утверждена еще в 2013 году.

Россияне смогут заселяться в отели по водительским правам и биометрии с 1 апреля

Читайте также


политикаобществотехнологии

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика