Российские маркетплейсы могут ввести идентификацию покупателей по биометрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российское правительство обсуждает с маркетплейсами и рынком возможность введения единой биометрической системы (ЕБС) при идентификации покупателей. Об этом заявил вице-премьер – руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

"На сегодняшний день мы понимаем, кто является продавцом товаров, нужно в том числе и внедрять в практику регуляторные правила, связанные с необходимостью идентификации покупателя в случае приобретения товаров определенной категории, связанной с безопасностью, товаров "18+", – цитирует его ТАСС.

В качестве одного из механизмов идентификации кабмин предложил ЕБС, при которой покупатель может быть идентифицирован через изображение лица или отпечаток пальца.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" выступили с инициативой о создании единой цифровой паспортной карты как документа, удостоверяющего личность. Они считают, что такой шаг позволит повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг, сократит временные затраты граждан на их получение и снизит количество подделок.

При этом концепция введения пластиковой карты с электронным чипом в качестве удостоверения личности была утверждена еще в 2013 году.

