Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 18:34

Общество

Гостей фестиваля "Китайский Новый год в Москве" ждут трансляции из Пекина

Фото: ТАСС/EPA/JESSICA LEE

Пользователи "VK Видео" смогут увидеть трансляцию празднования китайского Нового года в Пекине, сообщает пресс-служба соцсети "ВКонтакте".

"VK совместно с Мостуризмом и Евразийским бюро Медиакорпорации Китая проведут онлайн- и офлайн-активности в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве", – говорится в сообщении.

Фестиваль стартовал на Манежной площади. Горожане и гости столицы смогут увидеть большой праздничный гала-концерт Медиакорпорации Китая в прямом эфире на большом экране.

Также пользователям сервиса "VK Музыка" станет доступен праздничный плейлист "На китайской волне" с современными и традиционными музыкальными композициями из КНР.

Кроме того, россияне с 16 по 23 февраля смогут записать короткое поздравление с китайским Новым годом. Для этого в сервисе "Истории ВКонтакте" появится специальный шаблон. Сделать это в офлайн-режиме можно в студии Евразийского бюро Медиакорпорации Китая на Манежной площади.

"Лучшие опубликованные истории появятся на большом экране на Манежной площади с 16 по 22 февраля", – указали во "ВКонтакте".

Авторы историй могут получить памятные подарки – победителей выберут при помощи рандомайзера 24 февраля.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" будет проходить в столице до 1 марта. При этом в КНР состоится "Московская Масленица в Пекине".

В Россию приедут более 100 артистов из Пекина, а также провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Главной площадкой фестиваля станет Манежная площадь и переход к площади Революции.

Различные мероприятия пройдут на Болотной площади, в Московском зоопарке, кинопарке "Москино" и других местах города.

Танцы дракона покажут в Москве во время празднования китайского Нового года

Читайте также


обществофестивалигород

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика