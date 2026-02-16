Гостей фестиваля "Китайский Новый год в Москве" ждут трансляции из Пекина

Фото: ТАСС/EPA/JESSICA LEE

Пользователи "VK Видео" смогут увидеть трансляцию празднования китайского Нового года в Пекине, сообщает пресс-служба соцсети "ВКонтакте".

"VK совместно с Мостуризмом и Евразийским бюро Медиакорпорации Китая проведут онлайн- и офлайн-активности в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве", – говорится в сообщении.

Фестиваль стартовал на Манежной площади. Горожане и гости столицы смогут увидеть большой праздничный гала-концерт Медиакорпорации Китая в прямом эфире на большом экране.

Также пользователям сервиса "VK Музыка" станет доступен праздничный плейлист "На китайской волне" с современными и традиционными музыкальными композициями из КНР.

Кроме того, россияне с 16 по 23 февраля смогут записать короткое поздравление с китайским Новым годом. Для этого в сервисе "Истории ВКонтакте" появится специальный шаблон. Сделать это в офлайн-режиме можно в студии Евразийского бюро Медиакорпорации Китая на Манежной площади.

"Лучшие опубликованные истории появятся на большом экране на Манежной площади с 16 по 22 февраля", – указали во "ВКонтакте".

Авторы историй могут получить памятные подарки – победителей выберут при помощи рандомайзера 24 февраля.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" будет проходить в столице до 1 марта. При этом в КНР состоится "Московская Масленица в Пекине".

В Россию приедут более 100 артистов из Пекина, а также провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Главной площадкой фестиваля станет Манежная площадь и переход к площади Революции.

Различные мероприятия пройдут на Болотной площади, в Московском зоопарке, кинопарке "Москино" и других местах города.

