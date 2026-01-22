Пекин и Москва проведут мероприятия в честь китайского Нового года и Масленицы

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" пройдет в городе с 16 февраля по 1 марта. Вместе с тем в столице КНР состоится "Московская Масленица в Пекине", сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

В Москву приедут более 100 артистов из Пекина, а также провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Для гостей представят китайскую оперу и народные танцы, акробатическое и боевое искусство, мастер-классы.

Главной площадкой фестиваля станет Манежная площадь и переход к площади Революции. Кроме того, будет работать почта, где можно написать открытку для родственников или друзей. На стилизованном экспрессе "Москва – Пекин" можно будет завязать ленты желаний.

Различные мероприятия пройдут на Болотной площади, в Московском зоопарке, кинопарке "Москино" и других местах города.

Помимо этого, 1 февраля начнется фотоконкурс Китайского культурного центра в Москве – 6 победителей получат бесплатный тур по Китаю, который включает в себя питание, проживание, авиаперелет и многое другое. Чтобы принять участие, нужно сделать и прислать снимок, связанный с празднованием китайского Нового года в Москве. Прием работ завершится 6 марта.

Фестиваль в Пекине пройдет с 19 по 22 февраля. Гостей будут ждать народные гулянья с играми и хороводами, гастрономическая программа, световые шоу и мастер-классы.

Ранее сообщалось, что 24 января в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский город" откроется выставка ботанической иллюстрации и традиционной китайской живописи "Цветы удачи и нефритовый бамбук". Посетителям представят портреты панд, слив, бамбука, камелий и азалий.

