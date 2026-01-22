Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 11:03

Город

Пекин и Москва проведут мероприятия в честь китайского Нового года и Масленицы

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" пройдет в городе с 16 февраля по 1 марта. Вместе с тем в столице КНР состоится "Московская Масленица в Пекине", сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

В Москву приедут более 100 артистов из Пекина, а также провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Для гостей представят китайскую оперу и народные танцы, акробатическое и боевое искусство, мастер-классы.

Главной площадкой фестиваля станет Манежная площадь и переход к площади Революции. Кроме того, будет работать почта, где можно написать открытку для родственников или друзей. На стилизованном экспрессе "Москва – Пекин" можно будет завязать ленты желаний.

Различные мероприятия пройдут на Болотной площади, в Московском зоопарке, кинопарке "Москино" и других местах города.

Помимо этого, 1 февраля начнется фотоконкурс Китайского культурного центра в Москве – 6 победителей получат бесплатный тур по Китаю, который включает в себя питание, проживание, авиаперелет и многое другое. Чтобы принять участие, нужно сделать и прислать снимок, связанный с празднованием китайского Нового года в Москве. Прием работ завершится 6 марта.

Фестиваль в Пекине пройдет с 19 по 22 февраля. Гостей будут ждать народные гулянья с играми и хороводами, гастрономическая программа, световые шоу и мастер-классы.

Ранее сообщалось, что 24 января в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский город" откроется выставка ботанической иллюстрации и традиционной китайской живописи "Цветы удачи и нефритовый бамбук". Посетителям представят портреты панд, слив, бамбука, камелий и азалий.

Читайте также


городфестивали

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика