Пейджеры вернулись в тренд из-за отключения интернета в центре Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Продажи раций, пейджеров и стационарных телефонов увеличились на фоне перебоев мобильного интернета в Москве в период с 6 по 10 марта по сравнению с показатели прошлого месяца. Об этом Москве 24 рассказала пресс-служба Wildberries.

"Оборот бытовых радиостанций (раций) вырос на 27%, пейджеров для связи с клиентами и персоналом – на 73%, стационарных телефонов – на четверть", – уточнили в маркетплейсе.

По данным интернет-магазина, в 2025 году москвичи активно приобретали Wi-Fi-роутеры. Сумма продаж увеличилась на 70%, а количество проданных устройств – на 60%. Однако к концу марта текущего года рост спроса на роутеры прекратился.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ограничения на мобильную связь в центральных районах Москвы сохранятся до момента, когда они перестанут быть необходимыми для обеспечения безопасности граждан. Представитель Кремля признал, что эти меры создают трудности для бизнеса, но подчеркнул, что решение этих проблем – задача профильных ведомств.