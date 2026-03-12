Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 12:29

Технологии

Пейджеры вернулись в тренд из-за отключения интернета в центре Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Продажи раций, пейджеров и стационарных телефонов увеличились на фоне перебоев мобильного интернета в Москве в период с 6 по 10 марта по сравнению с показатели прошлого месяца. Об этом Москве 24 рассказала пресс-служба Wildberries.

"Оборот бытовых радиостанций (раций) вырос на 27%, пейджеров для связи с клиентами и персоналом – на 73%, стационарных телефонов – на четверть", – уточнили в маркетплейсе.

По данным интернет-магазина, в 2025 году москвичи активно приобретали Wi-Fi-роутеры. Сумма продаж увеличилась на 70%, а количество проданных устройств – на 60%. Однако к концу марта текущего года рост спроса на роутеры прекратился.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ограничения на мобильную связь в центральных районах Москвы сохранятся до момента, когда они перестанут быть необходимыми для обеспечения безопасности граждан. Представитель Кремля признал, что эти меры создают трудности для бизнеса, но подчеркнул, что решение этих проблем – задача профильных ведомств.

Читайте также


технологиигородэксклюзив

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика