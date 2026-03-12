Синоптик Ильин: в Москве похолодает до минус 5 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столбик термометра опустится до минус 5 градусов в Москве на следующей неделе, с 16 марта. Об этом заявил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

На текущей неделе в столице прогнозируется теплая и солнечная погода. Однако в конце второй декады марта и в начале третьей в город придет небольшое похолодание. Днем температура будет варьироваться от 0 до минус 5 градусов, уточнил специалист.

Похолодание будет сохраняться на протяжении нескольких дней. Затем воздух прогреется до плюс 5 градусов. Тем не менее синоптик уточнил, что из-за понижения температуры в Московском регионе возможны небольшие осадки. При этом сильных снегопадов в ближайшее время не ожидается.

Из-за потепления, которое пришло в город, на дорогах по ночам и ранним утром может образовываться гололедица. В связи с этим в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение будет актуально до 09:00 субботы, 14 марта.