Российский блогер пропал на Пхукете

Фото: 123RF.com/monticello

Российский блогер и танцор пропал на Пхукете. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление матери исчезнувшего мужчины Ольги.

По словам женщины, ее сын отправился на тайский остров отдыхать вместе с другом. На Пхукете, как она заявляет, мужчина находился примерно три месяца, после чего должен был отправиться в Камбоджу для продления визы.

Последний раз мать разговаривала по телефону со своим сыном 16 января. В тот момент она заметила у него признаки употребления запрещенных веществ. После этого блогер не выходил на связь с матерью. 18 января мужчина общался только с другом.

"Пока никакой информации нет, обратной связи от экстренных служб тоже нет", – подытожила женщина.

