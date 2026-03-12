Форма поиска по сайту

12 марта, 19:18

Происшествия

Российский блогер пропал на Пхукете

Фото: 123RF.com/monticello

Российский блогер и танцор пропал на Пхукете. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление матери исчезнувшего мужчины Ольги.

По словам женщины, ее сын отправился на тайский остров отдыхать вместе с другом. На Пхукете, как она заявляет, мужчина находился примерно три месяца, после чего должен был отправиться в Камбоджу для продления визы.

Последний раз мать разговаривала по телефону со своим сыном 16 января. В тот момент она заметила у него признаки употребления запрещенных веществ. После этого блогер не выходил на связь с матерью. 18 января мужчина общался только с другом.

"Пока никакой информации нет, обратной связи от экстренных служб тоже нет", – подытожила женщина.

Ранее в США нашли 11-летнюю Карен Рохас, пропавшую в 2020 году в Калифорнии. Следователи предположили, что мать ребенка тайно увезла ее в Северную Каролину.

В результате девочку обнаружили в 4 тысячах километров от ее дома, а именно в одной из местных школ, где она училась под вымышленным именем. Позже ребенок был взят под защиту, сейчас Рохас находится в безопасности.

