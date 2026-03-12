Депутат Лебедев поддержал повышение штрафа за жестокое обращение с животными

В России могут усилить наказание за жестокое обращение с животными, сообщили СМИ. О каких поправках идет речь и смогут ли они изменить ситуацию, расскажет Москва 24.

Недопустимая жестокость

В России хотят изменить меры ответственности за жестокое обращение с животными: повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей, а также предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет. Такие поправки в УК РФ подготовил сенатор Айрат Гибатдинов.

В пояснительной записке подчеркивается, что на сегодняшний день закон недостаточно полно отражает уровень общественной опасности таких преступлений.





текст документа Несмотря на проводимую государством политику по формированию гуманного отношения к животным, продолжают фиксироваться случаи догхантинга – когда злоумышленники раскладывают отравленную пищу в местах выгула собак и других общественных пространствах.

Речь идет о преступлениях, совершенных общеопасным способом, – например, за разбрасывание отравы в парках, скверах и других общественных местах, где могут пострадать не только бездомные животные, но и домашние питомцы на выгуле. Также ужесточение коснется рецидивистов (повторное нарушение статьи) и случаев проявления особой жестокости.

За данные деяния предлагается ввести штрафы от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или назначить взыскание в объеме заработка осужденного лица за срок от двух до пяти лет. Альтернатива – принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с возможным взысканием дохода.

Ранее в Госдуме предложили ввести должность инспектора по вопросам обращения с животными. С такой идеей выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

"Сейчас нет единого органа или человека, который мог бы защищать и животных, и людей. Это должен быть реальный механизм контроля: реагировать на сигналы, наводить порядок там, где годами все пускается на самотек, предлагать решения", – уточнила она.

По словам эксперта, очень важно, чтобы такой орган был в каждом регионе.

Инициатива, имеющая перспективы

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш уточнила в разговоре с Москвой 24, что, согласно статье о жестоком обращении с животными (245 УК РФ), под этим понятием подразумевают умышленное причинение боли или страданий, сопровождающееся нанесением травм или приведшее к гибели зверя.

Кроме того, помимо основного состава преступления, существуют дополнительные критерии, усиливающие ответственность.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Среди них – групповые действия, совершенные предварительно организованными лицами, использование садистских способов, осуществление насилия в присутствии ребенка, выкладывание сцен насилия в интернет или многократное повторение актов агрессии против разных животных.

Эксперт напомнила, что на сегодняшний день, согласно части 1 статьи 245 УК РФ, виновный может получить наказание, начиная от штрафа до 80 000 рублей, заканчивая лишением свободы до 3 лет.

"По части 2 статьи устанавливается более строгое наказание, вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Лица младше 16 лет к уголовной ответственности по этой статье не привлекаются, но информация о них передается в комиссию по делам несовершеннолетних для воспитательных мер", – разъяснила Ярмуш.

Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев отметил, что инициатива о введении принудительных работ до 5 лет и штрафа до 1 миллиона рублей верная, однако решение проблемы в целом требует комплексного подхода.





Олег Лебедев зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды С одной стороны, нужно продолжать усиливать ответственность и ужесточать наказание, поскольку, к сожалению, несмотря на проводимую работу, случаев жестокого обращения по-прежнему много. С другой – необходима активная разъяснительная работа с участием органов власти, средств массовой информации и ученого сообщества. Нужно проводить беседы, делать программы, писать статьи и всячески привлекать общество к данной проблеме.

По его словам, многие граждане даже не осознают, что жестокое обращение с животными – это не просто правонарушение, а серьезное преступление. Специалист также подчеркнул, что люди должны понимать, что решение завести питомца накладывает серьезные обязательства.

"Никто не вправе выбрасывать животное на улицу, пренебрегать его кормлением и содержанием, применять физическую силу или причинять любой иной вред", – заявил Лебедев.

В свою очередь, юрист, руководитель благотворительного фонда помощи животным Анастасия Комагина тоже отметила, что сама по себе идея ужесточения наказания хорошая, потому что нынешние штрафы мало кого пугают.

По ее словам, ключевой проблемой остается не размер наказания, а неотвратимость его применения. На практике такие дела часто не получают должной оценки, уверена она.



Анастасия Комагина юрист, руководитель благотворительного фонда помощи животным Ситуация начинает меняться лишь под давлением общественности и контролирующих органов, но к этому моменту последствия для пострадавших животных зачастую становятся необратимыми. Это касается как историй, связанных с недобросовестными заводчиками и безответственными владельцами, так и жутких инцидентов с догхантерами и кэтхантерами. Необходимо не просто ужесточение наказания, а четко работающий механизм его реализации, иначе любые инициативы останутся лишь благими намерениями.

Однако эксперт считает, что стоит пересмотреть размер предполагаемых штрафов. По ее словам, предложенный миллион выглядит избыточным, а вот сумма в 200–300 тысяч рублей может стать оптимальной. Она достаточно серьезная, чтобы мотивировать соблюдать закон, но при этом не вызывает ощущения нереалистичности, заключила Комагина.