Минтруд РФ не планирует повышать пенсионный возраст до и после 2028 года

Минтруд России подтвердил отсутствие планов по повышению пенсионного возраста ни до 2028 года, ни после. Об этом зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал в беседе с "Газетой.ру".

Ведомство пояснило, что данный вопрос в настоящее время не находится ни в стадии рассмотрения, ни в стадии обсуждения.

"Никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством, параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается", – добавляется в сообщении министерства.

Ранее стало известно, что в текущем году мужчины смогут уйти на пенсию по старости в 64 года, а женщины – в 59 лет. Как поясняла эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, 2026 год станет последним в переходном периоде, когда происходит постепенное повышение пенсионного возраста для назначения упомянутого статуса.

Таким образом, начиная с 2028 года мужчины смогут выходить на пенсию с 65 лет, а женщины – с 60 лет.

