18 апреля, 04:29

Политика

В Госдуме предложили индексировать социальные пенсии на уровень 15%

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым и Яной Лантратовой направили вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с предложением увеличить до 15% размер индексации социальных пенсий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Поводом для инициативы стала прошедшая 1 апреля текущего года индексация на уровне 6,8%. По мнению авторов письма, такое повышение не соответствует реальной инфляционной нагрузке на граждан. Лидер партии Сергей Миронов отметил, что, согласно декабрьским данным Центробанка и Росстата за 2025 год, граждане оценивали годовую потребительскую инфляцию в 14,5%.

В обращении также акцентируется внимание на выплатах, которые рассчитываются исходя из базового размера социальной пенсии, в частности, для военнослужащих и ветеранов Великой Отечественной войны. По словам парламентариев, для этих категорий рост должен составить 14,8%, в то время как базовый показатель значительно ниже.

Глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова добавила, что предлагаемая мера направлена на поддержку более чем трех миллионов россиян, включая пожилых людей, инвалидов и граждан, не сумевших накопить необходимый страховой стаж.

Ранее в Госдуме предложили снизить возраст выхода на пенсию работникам агропромышленного комплекса (АПК). Женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет. При этом стаж работы в сельском хозяйстве должен составлять как минимум 20 лет для женщин и 25 – для мужчин.

