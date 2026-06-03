Эксперт Тюрнева назвала ИИ и маркетинг в числе успешных сфер для открытия бизнеса в РФ

Примерно треть жителей России не против открыть свое дело, показал опрос ВЦИОМ. Что нужно знать о создании бизнеса в 2026 году и в каких направлениях лучше развиваться, разбиралась Москва 24.

Сильная бизнес-модель

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Почти треть опрошенных россиян (31%) хотела бы иметь свой бизнес, в то время как больше половины жителей страны (59%) не стремятся к этому. Еще 8% уже являются предпринимателями, стало известно в результате опроса ВЦИОМ.

Согласно данным аналитиков, среди главных барьеров на пути к предпринимательству респонденты указали жизненные обстоятельства (возраст и здоровье) – 36%, нехватку стартового капитала – 28%, недостаток интереса к бизнесу – 22%, высокую организационную сложность (оформление земли, регистрация, поиск помещений и оборудования) – 19%.





данные исследования ВЦИОМ Ядро будущего предпринимательства в России формирует молодежь. Представители самого младшего поколения (зумеры) в большинстве своем пока только мечтают о своем бизнесе, в то время как их предшественники активно предпринимают шаги по достижению заветной цели. По уровню готовности к открытию своего дела старшие миллениалы заметно опережают остальные поколения (индекс предпринимательских намерений – 34 п. против 21 п. среди зумеров).

Кроме того, в последние годы специалисты фиксируют рост спроса на гибкие формы бизнеса в РФ. При рекордном количестве субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) рост обеспечивают в основном индивидуальные предприниматели, выяснили аналитики ВЦИОМ.

Однако эксперт по инвестициям Ян Марчинский в разговоре с Москвой 24 сравнил открытие бизнеса в 2026 году с авантюрой. В частности, кредиты на развитие своего дела довольно трудно получить и дорого обслуживать. Кроме того, наблюдается падение покупательной способности: клиенты стали тратить значительно меньше.

Эксперт напомнил и о повышении налогов: с 2026 года базовая ставка НДС увеличилась с 20 до 22%. Это затронуло организации и индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения, а также тех, кто утратил право на освобождение от НДС в рамках упрощенных режимов (например, малый и микробизнес), уточнил эксперт.





Ян Марчинский эксперт по инвестициям Тем не менее, несмотря на все сложности, при наличии сильной бизнес-модели и, прежде всего, большого человеческого потенциала успех возможен. Многие предприниматели не имеют ни экономического, ни финансового, ни бизнес-образования: если открыть список Forbes, там окажутся в основном физики, математики, инженеры.

Большую роль играют рациональное аналитическое мышление и правильные реакции на происходящее: внешняя среда важна, но первичен именно человеческий потенциал, отметил Марчинский.

При этом доктор бизнес-администрирования, специалист по внедрению ИИ-автоматизации и привлечению инвестиций Максим Печеник в беседе с Москвой 24 напомнил, что в контексте развития бизнеса в 2026 году можно обратить внимание на меры государственной поддержки.





Максим Печеник доктор бизнес-администрирования, специалист по внедрению ИИ-автоматизации и привлечению инвестиций Они были, есть и продолжают улучшаться – это незыблемая практика, о которой стоит помнить и к которой следует обращаться. Существуют обширные перечни: от льготных кредитов и займов до компенсаций различных бизнес-расходов, получения лицензий и разовых субсидий.

В качестве примера специалист привел московские меры поддержки, которые подробно представлены на портале mbm.mos.ru. Существуют и общероссийские программы, с которыми можно ознакомиться на платформе мсп.рф, а также на сайте мойбизнес.рф.

Умение считать – ключ к успеху

По мнению финансового консультанта Анны Тюрневой, для многих предпринимательство сегодня – история не только про деньги, но и про возможность самостоятельно принимать решения, управлять временем и строить что-то свое. При этом бизнес в 2026 году отличается от того, каким был еще несколько лет назад, отметила эксперт.





Анна Тюрнева финансовый консультант С одной стороны, начать стало проще: искусственный интеллект, маркетплейсы, онлайн-сервисы и соцсети позволяют запустить проект с гораздо меньшими вложениями, чем раньше. С другой, вести бизнес теперь сложнее: выросли требования к эффективности, усилилась конкуренция, меняются правила регулирования, увеличивается налоговая нагрузка, и ошибки обходятся дороже.

Эксперт подчеркнула, что сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать. Многие предприниматели по-прежнему увлечены продуктом, маркетингом или поиском клиентов, но забывают о самом важном вопросе: зарабатывает ли бизнес деньги на каждой продаже, предостерегла специалист.

"Поэтому одним из главных слов последних лет стала юнит-экономика. По сути, это способность понимать, сколько стоит привлечение клиента, сколько он приносит выручки, какая остается прибыль и насколько масштабирование окажется действительно выгодным. Практика показывает, что даже хороший продукт может оказаться убыточным, если экономика просчитана неверно", – подчеркнула Тюрнева.

По ее словам, на сегодняшний день умение работать с цифрами становится не дополнительным навыком, а необходимым условием для устойчивого развития бизнеса. При этом есть еще один важный тренд – рост ценности экспертности.

"Все меньше работают истории в духе "купил дешевле – продал дороже". Все больше востребованы знания, опыт и способность решать конкретные проблемы клиентов. Это хорошо видно по рынку консалтинга, образования, финансовых услуг, юриспруденции, медицины, IT и внедрению искусственного интеллекта. Люди и компании готовы платить не за красивые презентации, а за понятный результат, экономию времени, снижение рисков и возможность быстрее достигать своих целей", – разъяснила специалист.

Отдельно Тюрнева отметила роль окружения: когда люди смотрят на успешных предпринимателей, часто кажется, что их история – путь сильных одиночек. Однако в реальности это не так.





Анна Тюрнева финансовый консультант Бывают сложные периоды, кассовые есть разрывы, усталость, выгорание, ошибки и неудачные решения. Поэтому сегодня все большую роль играют предпринимательские сообщества, бизнес-клубы и профессиональные объединения. Это не только новые знакомства и деловые связи. Это еще и поддержка, обмен опытом и возможность получить совет от тех, кто уже проходил через похожие ситуации. Для многих предпринимателей сильное окружение становится не менее важным активом, чем стартовый капитал.

Эксперт предупредила, что универсальной ниши, где гарантированно получится заработать легкие деньги, по-прежнему не существует, но есть направления, где спрос сегодня растет быстрее рынка.

"Главным образом это все, что связано с искусственным интеллектом и автоматизацией. Российские компании активно ищут способы повышать производительность, сокращать издержки и решать проблему дефицита кадров. Поэтому спрос на внедрение ИИ, автоматизацию процессов и цифровые решения остается очень высоким", – заметила специалист.

Также востребованы услуги для бизнеса: финансовое и налоговое консультирование, юридическое сопровождение, маркетинг, аналитика, автоматизация и аутсорсинг отдельных функций, добавила эксперт.

"Чем сложнее становится деловая среда, тем больше растет потребность в профессиональной помощи. Сохраняют привлекательность и направления, связанные со здоровьем, активным долголетием, образованием и качеством жизни", – пояснила она.

Данные потребности не зависят от моды и экономической конъюнктуры, а значит, формируют устойчивый спрос на годы вперед, заключила эксперт.

