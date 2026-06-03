Эксперт Тюрнева назвала ИИ и маркетинг в числе успешных сфер для открытия бизнеса в РФ

Примерно треть жителей России не против открыть свое дело, показал опрос ВЦИОМ. Что нужно знать о создании бизнеса в 2026 году и в каких направлениях лучше развиваться, разбиралась Москва 24.
Сильная бизнес-модель
Почти треть опрошенных россиян (31%) хотела бы иметь свой бизнес, в то время как больше половины жителей страны (59%) не стремятся к этому. Еще 8% уже являются предпринимателями, стало известно в результате опроса ВЦИОМ.
Согласно данным аналитиков, среди главных барьеров на пути к предпринимательству респонденты указали жизненные обстоятельства (возраст и здоровье) – 36%, нехватку стартового капитала – 28%, недостаток интереса к бизнесу – 22%, высокую организационную сложность (оформление земли, регистрация, поиск помещений и оборудования) – 19%.
Кроме того, в последние годы специалисты фиксируют рост спроса на гибкие формы бизнеса в РФ. При рекордном количестве субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) рост обеспечивают в основном индивидуальные предприниматели, выяснили аналитики ВЦИОМ.
Однако эксперт по инвестициям Ян Марчинский в разговоре с Москвой 24 сравнил открытие бизнеса в 2026 году с авантюрой. В частности, кредиты на развитие своего дела довольно трудно получить и дорого обслуживать. Кроме того, наблюдается падение покупательной способности: клиенты стали тратить значительно меньше.
Эксперт напомнил и о повышении налогов: с 2026 года базовая ставка НДС увеличилась с 20 до 22%. Это затронуло организации и индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения, а также тех, кто утратил право на освобождение от НДС в рамках упрощенных режимов (например, малый и микробизнес), уточнил эксперт.
Большую роль играют рациональное аналитическое мышление и правильные реакции на происходящее: внешняя среда важна, но первичен именно человеческий потенциал, отметил Марчинский.
При этом доктор бизнес-администрирования, специалист по внедрению ИИ-автоматизации и привлечению инвестиций Максим Печеник в беседе с Москвой 24 напомнил, что в контексте развития бизнеса в 2026 году можно обратить внимание на меры государственной поддержки.
В качестве примера специалист привел московские меры поддержки, которые подробно представлены на портале mbm.mos.ru. Существуют и общероссийские программы, с которыми можно ознакомиться на платформе мсп.рф, а также на сайте мойбизнес.рф.
Умение считать – ключ к успеху
По мнению финансового консультанта Анны Тюрневой, для многих предпринимательство сегодня – история не только про деньги, но и про возможность самостоятельно принимать решения, управлять временем и строить что-то свое. При этом бизнес в 2026 году отличается от того, каким был еще несколько лет назад, отметила эксперт.
Эксперт подчеркнула, что сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать. Многие предприниматели по-прежнему увлечены продуктом, маркетингом или поиском клиентов, но забывают о самом важном вопросе: зарабатывает ли бизнес деньги на каждой продаже, предостерегла специалист.
"Поэтому одним из главных слов последних лет стала юнит-экономика. По сути, это способность понимать, сколько стоит привлечение клиента, сколько он приносит выручки, какая остается прибыль и насколько масштабирование окажется действительно выгодным. Практика показывает, что даже хороший продукт может оказаться убыточным, если экономика просчитана неверно", – подчеркнула Тюрнева.
По ее словам, на сегодняшний день умение работать с цифрами становится не дополнительным навыком, а необходимым условием для устойчивого развития бизнеса. При этом есть еще один важный тренд – рост ценности экспертности.
"Все меньше работают истории в духе "купил дешевле – продал дороже". Все больше востребованы знания, опыт и способность решать конкретные проблемы клиентов. Это хорошо видно по рынку консалтинга, образования, финансовых услуг, юриспруденции, медицины, IT и внедрению искусственного интеллекта. Люди и компании готовы платить не за красивые презентации, а за понятный результат, экономию времени, снижение рисков и возможность быстрее достигать своих целей", – разъяснила специалист.
Отдельно Тюрнева отметила роль окружения: когда люди смотрят на успешных предпринимателей, часто кажется, что их история – путь сильных одиночек. Однако в реальности это не так.
Эксперт предупредила, что универсальной ниши, где гарантированно получится заработать легкие деньги, по-прежнему не существует, но есть направления, где спрос сегодня растет быстрее рынка.
"Главным образом это все, что связано с искусственным интеллектом и автоматизацией. Российские компании активно ищут способы повышать производительность, сокращать издержки и решать проблему дефицита кадров. Поэтому спрос на внедрение ИИ, автоматизацию процессов и цифровые решения остается очень высоким", – заметила специалист.
Также востребованы услуги для бизнеса: финансовое и налоговое консультирование, юридическое сопровождение, маркетинг, аналитика, автоматизация и аутсорсинг отдельных функций, добавила эксперт.
"Чем сложнее становится деловая среда, тем больше растет потребность в профессиональной помощи. Сохраняют привлекательность и направления, связанные со здоровьем, активным долголетием, образованием и качеством жизни", – пояснила она.
Данные потребности не зависят от моды и экономической конъюнктуры, а значит, формируют устойчивый спрос на годы вперед, заключила эксперт.