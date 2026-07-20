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20 июля, 15:44

Экономика

ЦБ сообщил о переносе плановых ремонтов на сибирских НПЗ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Банк России сообщил о переносе плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Сибири на осень 2026 года. Данное решение продиктовано необходимостью гарантировать достаточное предложение нефтепродуктов на российском рынке в летний период, говорится в июльском докладе ЦБ о региональной экономике.

По данным регулятора, объемы производства нефтепродуктов в Сибири показали рост в период с мая по июнь. В частности, крупные заводы, входящие в вертикально-интегрированные холдинги, перерабатывали рекордные объемы сырья при полной загрузке мощностей.

Улучшили показатели и независимые заводы, которые ранее сталкивались с проблемами обеспеченности сырьем и спросом. Например, одно из региональных предприятий увеличило загрузку мощностей почти в два раза, принимая в том числе давальческое сырье, а другое отметило рост спроса со стороны коммерческих потребителей. В течение года компания планирует запустить новое оборудование в рамках третьей очереди.

В свою очередь, томский нефтепереработчик сообщил о возросшем спросе на топливо в северных районах области, а также среди нефтегазовых и химических предприятий.

Напряженная обстановка на российском рынке топлива сохраняется с мая. Ситуацию взяло на контроль правительство, поручившее ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям оперативно предотвращать локальные перебои с поставками.

В свою очередь, Центробанк заявил, что не вправе "закрыть глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания. Помимо того, что регулятор пристально следит за принимаемыми решениями кабмина, он также мониторит картину цен.

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