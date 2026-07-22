Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:27

Общество

Биометрию могут начать использовать для проверки подозрительных денежных операций в РФ

Фото: depositphotos/petrovv

Минцифры РФ предложило использовать биометрию для выявления подозрительных денежных переводов. Это следует из опубликованного проекта ведомственного приказа.

Инициатива содержится в проекте доктрины по борьбе с киберпреступлениями. Документ направлен на усиление защиты граждан и бизнеса, а также на упорядочение работы госорганов в этой сфере.

В частности, для повышения достоверности и защиты данных ведомство считает необходимым изучить возможность применения биометрических персональных данных во время профилактических проверок и при выявлении сомнительных дистанционных операций.

Такой подход рассматривается как один из потенциальных способов подтверждения легитимности транзакций.

Ранее на "Госуслуги" добавили биометрию для оформления сделок с недвижимостью. Это является дополнительной защитой для участников цифровых сделок. Сервис реализован совместно Росреестром, Минцифры РФ, Центром биометрических технологий (ЦБТ) и Аналитическим центром при правительстве.

Читайте также


технологииобщество

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

Как уберечь себя от заражения стафилококком?

Стоит быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле

Читать
закрыть

Чем грозит частое употребление вредной еды?

Употребление вредной пищи грозит резким подъемом уровня сахара в крови

При длительном употреблении нездоровых продуктов в организме усиливается низкоуровневое воспаление

Читать
закрыть

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика