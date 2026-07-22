Биометрию могут начать использовать для проверки подозрительных денежных операций в РФ

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Минцифры РФ предложило использовать биометрию для выявления подозрительных денежных переводов. Это следует из опубликованного проекта ведомственного приказа.

Инициатива содержится в проекте доктрины по борьбе с киберпреступлениями. Документ направлен на усиление защиты граждан и бизнеса, а также на упорядочение работы госорганов в этой сфере.

В частности, для повышения достоверности и защиты данных ведомство считает необходимым изучить возможность применения биометрических персональных данных во время профилактических проверок и при выявлении сомнительных дистанционных операций.

Такой подход рассматривается как один из потенциальных способов подтверждения легитимности транзакций.

Ранее на "Госуслуги" добавили биометрию для оформления сделок с недвижимостью. Это является дополнительной защитой для участников цифровых сделок. Сервис реализован совместно Росреестром, Минцифры РФ, Центром биометрических технологий (ЦБТ) и Аналитическим центром при правительстве.