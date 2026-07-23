Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 18:03

Происшествия

Водитель "Газели" насмерть сбил пенсионерку у дома-интерната в Иванове

Фото: vk.ru/public68301160

В Иванове водитель "Газели", двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку на территории дома-интерната. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Как уточнили в ведомстве, женщина 1948 года рождения скончалась на месте от полученных травм.

На мужчину составили протоколы по трем статьям КоАП РФ, в том числе за управление автомобилем при наличии неисправностей, управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, а также управление автомобилем водителем, у которого нет при себе документов, предусмотренных ПДД.

Прокуратура взяла под контроль выяснение причин и обстоятельств ДТП.

Ранее в Люберцах женщина-водитель на легковом автомобиле сбила восьмилетнего ребенка на самокате. Несовершеннолетнего госпитализировали. По факту ДТП начали проверку.

Мотоциклист погиб в ДТП на Филатовском шоссе в ТиНАО

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика