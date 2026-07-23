Водитель "Газели" насмерть сбил пенсионерку у дома-интерната в Иванове

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В Иванове водитель "Газели", двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку на территории дома-интерната. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Как уточнили в ведомстве, женщина 1948 года рождения скончалась на месте от полученных травм.

На мужчину составили протоколы по трем статьям КоАП РФ, в том числе за управление автомобилем при наличии неисправностей, управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, а также управление автомобилем водителем, у которого нет при себе документов, предусмотренных ПДД.

Прокуратура взяла под контроль выяснение причин и обстоятельств ДТП.

Ранее в Люберцах женщина-водитель на легковом автомобиле сбила восьмилетнего ребенка на самокате. Несовершеннолетнего госпитализировали. По факту ДТП начали проверку.