Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами из-за штрафов для американских компаний

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести "существенные" импортные пошлины на товары из Евросоюза в ответ на штрафы, наложенные европейскими властями на американские технологические компании. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

"Европейский союз заплатит очень высокую цену за это противозаконное и совершенно неэтичное поведение", – написал глава Белого дома, уточнив, что штраф достиг 1 миллиарда долларов.

Трамп обвинил ЕС в дискриминации по отношению к американским высокотехнологичным компаниям, и предупредил, что нынешняя администрация США не намерена с этим мириться.

Ранее Вашингтон решил заменить временные пошлины на постоянные для 60 стран, в число которых вошел и Евросоюз. В качестве причины власти США назвали борьбу с принудительным трудом. Позднее глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что решение США стало полной неожиданностью, так как Европа соблюдала все условия сделки.

Также стало известно о введении 12,5% пошлины на российскую продукцию.