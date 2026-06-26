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26 июня, 21:19

Политика

Трамп пригрозил Европе пошлинами при введении налога на цифровые услуги компаний США

Фото: depositphotos/actionsports

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Европе новыми таможенными пошлинами в случае введения налога на цифровые услуги компаний США. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

По его словам, многие европейские государства обсуждают введение налога на цифровые услуги в отношении американских компаний и некоторые страны близки к тому, чтобы сделать это.

"Пусть это заявление послужит предупреждением о том, что любая страна, вводящая такой налог, немедленно столкнется с пошлинами в размере 100% на все ее товары, поставляемые в США", – написал Трамп.

Он уточнил, что таможенные пошлины заменят торговые сделки с этими странами, независимо от того, вступили ли они в силу или были подписаны.

"В дополнение пошлины в размере 100% будут немедленно введены, если они (эти страны. – Прим. ред.) приступят (к взиманию упомянутого налога с американских фирм. – Прим. ред.)", – добавил лидер США.

Ранее американское министерство торговли отказалось вводить пошлины на поставки российского необработанного палладия. Федеральная комиссия по международной торговле выяснила, что такие поставки не наносят ущерба промышленности США, поэтому нет необходимости в антидемпинговых и компенсационных пошлинах в отношении России.

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