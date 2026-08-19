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19 августа, 17:03

Общество

В Грузии опровергли данные о въезде в страну 20 тыс россиян за сутки

Фото: depositphotos/volare2004

Сообщения о том, что за последние 24 часа через международный пункт пропуска "Верхний Ларс" в Грузию въехали 20 тысяч граждан России, являются ложными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

В заявлении подчеркивается, что распространяемые в СМИ и соцсетях сведения не соответствуют действительности и используются отдельными заинтересованными лицами для дезинформации. По данным министерства, за указанный период границу через пункт пропуска пересекли 7 880 граждан различных стран, среди которых есть не только россияне.

Данные о том, что за сутки через контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе России и Грузии прошли свыше 20 тысяч человек, изначально опубликовала Федеральная таможенная служба (ФТС) России. Указывалось, что высокая интенсивность турпотока сопровождается большим количеством легковых автомобилей, пересекающих границу.

По данным ФТС, высокая нагрузка на КПП сохраняется уже несколько дней. Например, только 15 и 16 августа границу каждый день пересекали более 19 тысяч человек. Такие показатели заметно превышают данные за аналогичные периоды прошлых лет, утверждали в ведомстве.

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