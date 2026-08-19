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19 августа, 17:32

В мире

Итальянка подавилась куском бекона и умерла после шести дней в реанимации

Фото: 123RF.com/mrsveronik

В итальянской провинции Витербо под Римом 28-летняя мать двоих детей скончалась после того, как подавилась куском бекона, сообщила газета Repubblica.

Инцидент произошел в городе Каподимонте. Женщина выбежала на улицу и попросила помощи у прохожих, так как не могла дышать. Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие медики попытались освободить дыхательные пути, после чего пострадавшую на вертолете доставили в больницу в отделение интенсивной терапии.

Несмотря на усилия врачей, пациентка умерла через шесть дней. Длительное отсутствие кислорода привело к необратимым последствиям для организма. Семья погибшей дала согласие на изъятие органов для трансплантации.

Ранее в Красноярском крае во время конкурса по поеданию блинов скончалась женщина. По данным СМИ, она подавилась. При этом никто из присутствующих не смог оказать ей первую помощь.

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