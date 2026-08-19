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19 августа, 17:24

Происшествия

Тайник с 312 кг красной икры обнаружили в лесу Хабаровского края

Фото: 123RF.com/keiphotostudio

Пограничники обнаружили в лесном массиве Советско-Гаванского района Хабаровского края тайник с красной икрой общим весом 312 килограммов. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по краю и Еврейской автономной области.

Как уточнили в ведомстве, незаконную добычу лососевых рыб организовали трое местных жителей. Они вели промысел в районе устья реки Аджимы, а готовую продукцию прятали в специально оборудованном месте в лесу.

В тайнике нашли икру горбуши, расфасованную по 13 пластиковым контейнерам. Стоимость продукции оценивается примерно в 8,5 миллиона рублей. В ФСБ подчеркнули, что документы, подтверждающие законность происхождения продукции, отсутствовали.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево таможенники задержали пассажирку с незадекларированными ювелирными изделиями на сумму более 7 миллионов рублей. Женщина соединила пять браслетов Van Cleef&Arpels и надела их на шею как колье. Также у нее были найдены серьги, кольца и браслеты Bulgari, Cartier и Messika.

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