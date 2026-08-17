Эксперт Котова: назальные спреи для загара приводят к ожогам и головным болям

Назальные спреи для загара становятся все более востребованными среди любителей бронзового оттенка, сообщили СМИ. Приводят ли такие препараты к желаемому результату и чем они могут навредить, разбиралась Москва 24.

Моментальный загар

Популярные назальные спреи для быстрого загара могут нанести серьезный вред здоровью, сообщили СМИ. Такие препараты содержат вещество меланотан, чем кардинально отличаются от традиционных косметических продуктов: они представляют собой искусственно созданные заменители гормона меланина, отвечающего за цвет кожи.

Как отметил телеграм-канал 360.ru со ссылкой на врачей, если пептид меланотан-1 изучается в медицинских целях, то меланотан-2 уже вовсю продается в "серой зоне", хотя его долгосрочное влияние на организм до конца не исследовано. При этом вещество действует не только на цвет кожи: оно якобы способно менять либидо, аппетит, настроение и общее самочувствие.

Кроме того, при использовании спрея практически невозможно контролировать точную дозировку. Именно поэтому такие препараты нельзя считать безопасным бьюти-средством или использовать их вместо обычного солнцезащитного крема.

Тем не менее на маркетплейсах можно найти большое количество назальных спреев для загара. При этом пользователи как хвалят продукт, так и предупреждают о его потенциальной опасности.

"Через пару минут сильная аллергическая реакция на лице, кожа краснеет, начинается тошнота", "мне не подошел, аллергия вышла в первый раз использования", "это опасная, не сертифицированная вещь", "горит лицо, шея и зона декольте! Товар явно не всем подходит! И почему продавец не предупреждает?", "осторожно, вылезли все веснушки и на лице тоже", "добавилось родинок на теле", – написали пользователи в комментариях.

"На свой страх и риск"

Врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева пояснила в разговоре с Москвой 24, что в организме происходит сложная цепочка, связанная с синтезом меланина: и адренокортикотропный гормон, и другие способны запускать реакцию, активируя синтез вещества.

"Также есть много меланоцитостимулирующих гормонов, они все способны связываться с меланоцит-стимулирующими рецепторами, потому что похожи по своим характеристикам. И, возможно, действие средства связано именно с этим фактом", – допустила эксперт.

Точно сказать, как именно действуют подобные препараты, врач затруднилась, однако сама форма выпуска – назальная – объяснима. Дело в том, что спреи часто задействуют не для местного применения, а для системной стимуляции организма через слизистую носа. Таким образом многие препараты, использующиеся для воздействия на центральную нервную систему, сразу хорошо всасываются.

При этом эксперт подчеркнула, что организм человека приспосабливается к изменениям окружающей среды. Поэтому если нет солнца, то человеку не нужна и выработка меланина. На его синтез необходимо тратить энергию и ресурсы, а значит, организм будет делать лишнюю работу.



Ирина Скорогудаева врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Важно учитывать и особенность, связанную с генетической защитой от внешнего воздействия. Например, те, у кого кожа светлая, имеют меланин в небольшом количестве. Но важно не только количество вещества, но и его правильное распределение. При неактивном свете такое большое количество меланина, представляющего мощный антиоксидант, не нужно. Когда инсоляция прекращается, механизм выключается, и кожа после лета светлеет.

Эксперт добавила, что до появления спреев обычно применяли автозагары. Они работают без воздействия на гормональную систему, так как наносятся на саму кожу. Благодаря этому цвет меняется без какой-либо активной стимуляции.

В свою очередь, врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Ирина Котова в беседе с Москвой 24 отметила, что назальные спреи на основе меланотана-2 существуют достаточно давно, но до сих пор остаются не зарегистрированными.

Поэтому специалисты не могут гарантировать, что использование таких препаратов безопасно. Если человек покупает такие средства, он делает это на свой страх и риск, предупредила врач.





Ирина Котова врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Из известных побочных эффектов – общие соматические реакции, вегетативные проявления: например, приливы, ощущение сильного жара и другое. В случае с этими спреями все зависит от дозировки. Поскольку препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению, нет информации о возможных отдаленных последствиях. Из того, что наблюдается, при передозировке также могут быть сильные ожоговые реакции – сильный загар с покраснением – либо общие проявления вроде головных болей.

Дерматовенеролог также согласилась с тем, что привычные методы автозагара на сегодняшний день являются более безопасными.