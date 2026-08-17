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17 августа, 17:30

Общество

Россияне смогут по ОМС пройти обследование в центрах медицины здорового долголетия

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Правительство России установило отдельный тариф для оказания медицинской помощи в центрах медицины здорового долголетия, поэтому россияне смогут пройти обследование в таких центрах бесплатно, в рамках ОМС. Об этом рассказала зампред правительства РФ Татьяна Голикова в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"В рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026–2028 годы мы впервые предусмотрели это направление – установили отдельный тариф для оказания медицинской помощи в рамках работы центров медицины здорового долголетия", – подчеркнула она.

Голикова уточнила, что 16 известных механизмов старения объединили в семь программ исследований для выявления предрисков и признаков преждевременного старения. Под эти программы и ввели самостоятельный тариф.

Первый в России центр медицины здорового долголетия начал работать в начале 2026 года на базе Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского. Первый региональный центр открылся 24 апреля в Саранске.

В центрах люди смогут пройти обследования и определить риски, которые со временем могут спровоцировать развитие заболеваний и ускоренное старение. Планируется, что такие учреждения откроют во всех регионах.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут бесплатно пройти экспресс-обследования и получить рекомендации по сохранению активности и хорошего самочувствия в павильонах здоровья.

После диагностики участники получат персональные рекомендации по корректировке образа жизни. При этом экспресс-диагностика не заменяет полноценное медицинское обследование, но может помочь вовремя обратить внимание на возможные изменения.

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