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17 августа, 18:15

Политика

Псковский суд приговорил политика-иноагента Шлосберга к 11 годам колонии

Фото: ТАСС/Владимир Гердо (Лев Шлосберг признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Псковский городской суд приговорил заместителя председателя регионального отделения партии "Яблоко" Льва Шлосберга (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 11 годам и 1 месяцу лишения свободы по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Шлосберга обвиняли по статьям о дискредитации использования ВС РФ и распространении ложной информации о вооруженных силах. Отбывать срок политик будет в колонии общего режима.

В ходе прений сторон 14 августа прокурор просила приговорить политика к 12 годам 1 месяцу лишения свободы.

Ранее житель Крыма Игорь Почигайло был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о публичных действиях, которые дискредитировали действия ВС РФ. Согласно материалам дела, в сентябре мужчина прослушивал украинские песни в магазине "Кормилец", который расположен в селе Октябрьском. Таким образом, он в публичной форме подрывал доверие к проведению спецоперации.

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