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17 августа, 18:58

Происшествия

На Кубани вывели из леса двух туристов, которые спрятались от медведя на дереве

Фото: depositphotos/kyslynskyy

На Кубани спасатели вывели из леса на хребте Ачишхо в районе Красной Поляны двух туристов, которые после встречи с медведем спрятались на дереве, рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России.

Туристы встретились с хищником в нескольких километрах от Ачипсинской крепости. Испугавшись, они убежали с тропы и залезли на дерево.

"Спасатели обнаружили молодых людей и вывели из леса в городскую черту. Спасенные – жители Свердловской области и Краснодарского края", – указано в сообщении.

Ранее в Углегорском районе Сахалинской области собака защитила своего хозяина от нападения медведя. Хищник вышел навстречу неожиданно, и пес тут же бросился на зверя. Благодаря этому хозяин отбежал на безопасное расстояние и позвал на помощь. Несмотря на глубокие раны, собака выстояла. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, идет период восстановления.

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