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07 октября, 22:12

Происшествия

Дизайнер Гоша Рубчинский обвинен в педофилии

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российского дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в педофилии. О случае сексуализированного насилия рассказал в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена) пострадавший Василий Еремин (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

По словам Еремина, инцидент якобы произошел, когда ему было 15 лет. Он утверждает, что дизайнер настоял на сексуальной близости, и расценивает произошедшее как изнасилование.

Потерпевший заявил, что решил выложить видео с рассказом в Сеть, чтобы помочь другим людям, которые столкнулись с подобным. Он призвал всех жертв насилия не молчать о таких ситуациях.

В беседе с газетой "Известия" Еремин объяснил, что раньше неофициально работал на показах Рубчинского. По его словам, с эпизодом насилия он столкнулся на вечеринке.

При этом он добавил, что не сразу понял, что произошло, так как был еще ребенком. Через некоторое время он поделился этим с родителями и обратился за помощью к специалистам.

Ранее блогер Алексей Поднебесный был приговорен к 3 годам колонии по делу о педофилии. Установлено, что он совершил развратные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки, после чего вступил с ней в половую связь. При этом сам обвиняемый заявил, что не знал ее настоящего возраста.

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