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Проект бюджета Евросоюза абсолютно неприемлем для Чехии. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш в социальной сети X.

По его словам, в рамках проекта председательствующей в ЕС Ирландии Чехии предлагают сократить поступления из бюджета сообщества на 7,5 миллиарда крон – около 300 миллионов евро.

Бабиш также раскритиковал заложенные в проект расходы на Европарламент и другие органы сообщества и планы финансирования Украины.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Франции также разочарованы новым проектом многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. Он предполагает сокращение расходов на социально-экономическое развитие европейских регионов, образование и ряд других сфер, при этом 100 миллиардов евро для Украины сохраняются.

Проект бюджета рассмотрят на специальном саммите ЕС 26–27 ноября.