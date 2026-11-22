22 ноября, 11:38Происшествия
Пять человек пострадали из-за падения обломков БПЛА на Кубани
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пять человек пострадали из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперативный штаб региона в MAX.
Происшествия были зафиксированы в двух муниципалитетах. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
В частности, в поселке городского типа Афипском Северского района травмы получили четыре человека. Также были повреждены кровли и остекление 13 частных домов.
В станице Медведовской Тимашевского района пострадал один человек, повреждено остекление частного дома.
"На местах работают оперативные и специальные службы", – говорится в сообщении.
Ранее в Борисовском округе Белгородской области женщина получила акубаротравму в результате атаки FPV-дрона на машину. Пострадавшей оказали помощь в больнице, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно. Транспортное средство также получило повреждения.