Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять человек пострадали из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперативный штаб региона в MAX.

Происшествия были зафиксированы в двух муниципалитетах. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

В частности, в поселке городского типа Афипском Северского района травмы получили четыре человека. Также были повреждены кровли и остекление 13 частных домов.

В станице Медведовской Тимашевского района пострадал один человек, повреждено остекление частного дома.

"На местах работают оперативные и специальные службы", – говорится в сообщении.

Ранее в Борисовском округе Белгородской области женщина получила акубаротравму в результате атаки FPV-дрона на машину. Пострадавшей оказали помощь в больнице, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно. Транспортное средство также получило повреждения.