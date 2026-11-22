Фото: MAX/"Следком Якутии"

В Якутии возбудили уголовное дело после того, как 47-летний мужчина застрелил 15-летнего сына и ранил 14-летнего, а затем совершил самоубийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).

По данным ведомства, утром 22 ноября житель села Октемцы Хангаласского района, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, дважды выстрелил из принадлежащего ему гладкоствольного ружья в 15-летнего сына. Подросток скончался на месте от полученных травм.

Затем мужчина выстрелил в сторону 14-летнего сына и супруги. Мальчик получил ранение и находится в медицинском учреждении, где ему оказывают необходимую помощь. После этого мужчина совершил самоубийство в салоне своей машины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление мотивов и иных обстоятельств произошедшего.

Ранее в частном доме в якутском селе Октемцы Хангаласского района обнаружили тела двух человек с огнестрельными ранениями. При этом один из погибших – несовершеннолетний. Также в больницу с огнестрельным ранением был доставлен подросток.

