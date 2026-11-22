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Три человека погибли, еще один ранен в результате стрельбы во время вечеринки в честь будущего ребенка в городе Парма в штате Огайо. Об этом сообщил представитель полиции города по связям с общественностью Скотт Тракслер, передает местный филиал Fox News.

По словам Тракслера, погибли двое взрослых мужчин и девушка-подросток, их личности пока не установлены. Пострадавшего доставили в больницу, добавляет портал 19 News.

Подозреваемый находится под стражей. При этом телеканал Fox 8 со ссылкой на полицейских сообщал, что правоохранители идентифицировали двух злоумышленников. Сотрудники полиции Пармы ведут расследование.

Ранее 6 человек пострадали при стрельбе возле торгового центра в Одессе. По информации полиции, конфликт возник между двумя ранее незнакомыми компаниями, которые вступили в стычку и драку.

Во время ссоры 32-летний мужчина достал травматический пистолет и стал стрелять в землю. Из-за рикошета резиновых пуль травмы получили пять человек, включая несовершеннолетнего. Кроме того, сам стрелок получил ножевое ранение в живот. Возбуждено уголовное дело.

