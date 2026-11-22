Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Данные о запуске с литовской территории подозрительного объекта в сторону России не соответствуют действительности. Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис на своей странице в социальной сети X.

"Республика Литва никогда не санкционировала использование своего воздушного пространства для ударов по целям на территории РФ", – утверждает министр.

21 ноября губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что в Неманском районе сработала система оповещения о беспилотной опасности. Система отреагировала на движение со стороны Литвы подозрительного объекта.

Специалисты провели все необходимые проверки, угрозы для жителей не было. На фоне этого в аэропорту Калининграда вводились временные ограничения – авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию. Однако спустя время ограничения были сняты.

