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Власти Франции глубоко разочарованы новым проектом многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, сообщила газета Figaro.

"Бюджет не соответствует ожиданиям", – отметили в Елисейском дворце,указав на общую сельскохозяйственную политику и гарантии выплат фермерам.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта представил компромиссный вариант семилетнего бюджета. Он предполагает сокращение расходов на социально-экономическое развитие европейских регионов, образование и ряд других сфер, при этом 100 миллиардов евро для Украины сохраняются.

Кошта официально не раскрыл параметры плана, но выразил надежду, что предложение приблизит страны ЕС к итоговому соглашению. Предыдущий проект, подготовленный ирландским председательством в Совете ЕС в октябре, предусматривал сокращение на 159 миллиардов евро по сравнению с первоначальным предложением Европейской комиссии. Лидеры ЕС не смогли согласовать его на октябрьском саммите. Новый вариант Кошты предполагает дополнительное сокращение еще на 45 миллиардов евро.

По данным агентства AFP, Кошта сократил изначально предполагавшийся объем расходов на 204 миллиарда евро и предложил ввести новый налог на крупные компании цифрового сектора.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал предложенный объем бюджета чрезмерным. Его слова привела пресс-служба правительства Германии.

"Представленное предложение – первый шаг, однако его объем по-прежнему слишком велик", – объяснил он.

По словам Мерца, почти все государства – члены ЕС вынуждены консолидировать бюджеты, а рост бюджета ЕС более чем на 40% не соответствует духу времени.

Канцлер указал на риск дальнейшего усиления дисбалансов. Справедливое и равноправное распределение бремени, по его мнению, возможно только при корректировке доходной части бюджета. Новая многолетняя финансовая программа, считает Мерц, должна стать фундаментом дееспособного Евросоюза и отражать ключевые приоритеты сообщества – укрепление конкурентоспособности, а также потенциала в сфере безопасности и обороны на основе принципа верховенства права.

Особый акцент Мерц сделал на Украине. По его словам, программа должна обеспечить надежную и устойчивую многолетнюю поддержку Украины при участии всех 27 государств-членов. Он поблагодарил Кошту за прагматизм и усилия по завершению переговоров по бюджету до конца 2026 года и отметил готовность Берлина содействовать принятию реалистичного и посильного бюджета ЕС.

До этого Мерц требовал включить в план механизм финансирования Украины до 2034 года и угрожал заблокировать весь проект в противном случае.

Еврокомиссия предлагает установить семилетний бюджет ЕС на уровне 2 триллионов евро, что составляет 1,26% совокупного ВВП объединения. Эту инициативу поддерживают страны, получающие дотации, тогда как государства-доноры выступают за сокращение суммы на 13%. Разногласия сохраняются и по вопросу распределения средств, однако против десятикратного увеличения военных расходов возражений нет. Проект бюджета рассмотрят на специальном саммите ЕС 26–27 ноября.

Ранее страны ЕС одобрили предоставление Украине почти 8 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility. При этом около 5 миллиардов евро планируется направить за счет кредитных средств, предусмотренных для финансирования Киева в 2026 году.

