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Nvidia, выпускающая чипы, больше не входит в число трех крупнейших компаний мира по рыночной капитализации: третью строчку заняла американская Alphabet, владеющая Google, сообщил ТАСС со ссылкой на торговые данные.

Первую позицию занимает Apple – 4,978 триллиона долларов, далее идут Microsoft с 3,598 триллиона и Alphabet с 3,245 триллиона. Nvidia с 3,031 триллиона долларов оказалась на четвертой строке, пятую занимает Amazon с 2,668 триллиона.

По информации портала Business Insider, после ухода Дженсена Хуанга с поста генерального директора капитализация Nvidia уменьшилась примерно на 1,04 триллиона долларов.

11 ноября, до объявления об уходе, торги по бумагам Nvidia завершились на отметке 173,73 доллара, а стоимость компании оценивалась примерно в 4,2 триллиона долларов. К вечеру цена опустилась примерно до 128 долларов, капитализация – до 3,14 триллиона. За неделю с небольшим Nvidia подешевела больше чем на четверть.

Хуанг ушел с должности 12 ноября после того, как совет директоров Nvidia начал расследование из-за сообщений о возможном влиянии на него со стороны иностранной разведки. Поводом для проверки стали его отношения с предпринимательницей Алисой Хуан, которые он подтвердил.

Предполагалось, что девушка якобы могла организовывать поставки передовых чипов Nvidia китайским компаниям, обходя ограничения, введенные США. МИД Китая не согласился с этими обвинениями. Исполняющей обязанности гендиректора на временной основе назначили Колетт Кресс, занимавшую пост исполнительного вице-президента и финансового директора.

