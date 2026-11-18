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Совет директоров американской корпорации Nvidia не будет возвращать Дженсена Хуанга на должность гендиректора. Об этом в ходе онлайн-конференции, посвященной отчетности компании за третий квартал, заявил председатель совета директоров Харви Джонс, пишет РИА Новости.

"Совет директоров единогласно принял его отставку", – напомнил Джонс.

Совет директоров Nvidia начал расследование против Хуанга из-за сообщений о том, что он мог попасть под влияние китайской разведки. При этом в МИД КНР называли эти публикации ложными, а обвинения – безосновательными. В итоге Хуанг подал в отставку.

Тем не менее сотрудники Nvidia начали призывать вернуть Хуанга обратно. Американский лидер Дональд Трамп подчеркивал, что был бы не против возвращения Хуанга. Сам экс-глава Nvidia также указывал на готовность вернуться на должность, если совет директоров посчитает, что его возвращение в компанию соответствует интересам акционеров, сотрудников и корпорации.

