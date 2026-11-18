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Повреждение автомобильных мостов через Днепр в результате ночных ударов российских военных привело к транспортному коллапсу в украинской столице. Об этом сообщает RT со ссылкой на корреспондента немецкого телеканала Welt в Киеве Кристофа Ваннера.

"Россияне модернизировали свое оружие, повысив его точность, что создает для украинцев серьезные проблемы", – отметил журналист.

По словам корреспондента, под удар попали переправы, которые связывают восточную и западную части города. Это вызвало масштабные заторы на дорогах и нарушило городскую логистику.

Ранее Южный и Северный автодорожные мосты в Киеве были поражены в результате массированного удара дронами и высокоточным оружием наземного и воздушного базирования.

В Минобороны РФ сообщили, что армия нанесла удары в ночь на 17 ноября. По данным ведомства, обе переправы использовались Украиной для транзита военных грузов, а также вооружения, военной и специальной техники.

