Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в среду, 18 ноября, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов тепла. В ночные часы похолодает до минус 2 градусов.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление будет находиться в пределах 735–739 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем прогнозируют от минус 1 до плюс 4 градусов. Ночью температура может опуститься до минус 5 градусов.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов допустил, что предстоящая зима в России может повторить сценарий малоснежных сезонов прошлых лет. По его словам, из-за глобального потепления и температурных аномалий в Тихом океане снегопады станут кратковременными, а устойчивый снежный покров будет формироваться позже обычного.